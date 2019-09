Piden liberación de vigilante que abatió a delincuente [VIDEO]

En el distrito de Villa El Salvador, un vigilante frustró el robo de dos ladrones y abatió a uno de los sujetos, según señalaron los vecinos, en defensa propia. El hombre fue detenido, por lo que su familia y vecinos de la zona piden su liberación.

La noche del último viernes, los dos presuntos delincuentes llegaron a la calle 47 de Villa El Salvador a bordo de una motocicleta. Uno de estos interceptó y apuntó con su pistola a un vecino del lugar para robarle su celular; no obstante, no logró su cometido, ya que el vigilante, cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, se percató del hecho y no dudó en sacar su arma para realizar disparos al aire y asustar al ladrón.

Sin embargo, lejos de lograrlo, el sujeto, quien fue identificado como Gianmarco Durand Carpio, más bien intentó disparar al hombre, motivo por el cual este último habría utilizado su arma para defenderse.

‘‘El señor se ha defendido. El ratero le iba a disparar’’, afirmó una vecina de esta zona.

El presunto ladrón herido fue llevado a un hospital luego de estar tendido en la pista por más de una hora, pero falleció. Mientras tanto, el vigilante fue trasladado a la comisaría de Villa El Salvador. Tanto la familia, como también los vecinos del lugar, piden la liberación del vigilante.

Hace tan solo unos días, otro robo ocurrió por la misma zona. En esta ocasión, los malhechores arrastraron a la mujer para poder llevarse su cartera. Los vecinos piensan que se trata de los mismos ladrones.

El general Mario Arata, jefe de la Región Policial Lima, dijo que se deberá tener en cuenta que ‘‘el vigilante actuó para detener a un delincuente en flagrancia delictiva’’.