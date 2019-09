Sutep: Hay casi 5 mil niños con autismo en los colegios públicos

En el Perú hay cerca de 8 mil niños en edad escolar con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y de ellos casi 5 mil acuden a colegios de educación básica regular, pese a no estar garantizada su educación, señala el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Los principales problemas que existen, alerta el Sutep, son la falta de vacantes, la poca información que tienen los padres, dificultades en la capacitación de los maestros y la discriminación.

Ello, a pesar del Decreto Supremo Nº 026-2003-ED, que instauró la Década de la Educación Inclusiva entre el 2003 y 2012, y el actual Plan Nacional para Personas con TEA, aprobado hace un mes.

El Sutep basa sus afirmaciones en las denuncias de padres y especialistas, quienes alertan de las deficiencias en el servicio educativo que se ofrece a los estudiantes con autismo en colegios regulares.

“Las instituciones educativas no están cumpliendo la norma porque como ellos mismo lo verbalizan no se sienten preparados, no tienen recursos económicos. Las adecuaciones curriculares, refuerzos académicos individuales y facilitadores de aprendizaje implican mucho trabajo y por ende requieren en ocasiones mayores recursos humanos”, dice Anité Puente Arnao, directora de la Asociación Educativa Kallpa.

Se debe destacar que el Ministerio de Educación (Minedu) ha dispuesto que las instituciones públicas y privadas destinen 2 vacantes por aula para estudiantes con alguna discapacidad o trastorno. Sin embargo, esto no se cumple, según advirtió el gremio magisterial.