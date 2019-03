S.M.P.: Teniente alcalde denuncia ser amenazado de muerte [VIDEO]

En el distrito de San Martín de Porres, el teniente alcalde, Isaac Coronado, denunció que viene siendo víctimas de amenazas de muerte.

El último sábado por la madrugada el trabajador público recibió una carta en su casa. ‘‘No te metas con el 1’’, se podía leer en la hoja, la cual vino acompañada de una bala.

Respecto a quién es el número uno, Coronado dijo lo siguiente: ‘‘Yo lo que sé es que soy el número dos de la municipalidad de San Martín de Porres’'.

Él aseguró saber quién está detrás de las amenazas; no obstante, dijo confiar en la Policía y en que las investigaciones pueda dar con cualquiera que sea responsable.

Cuando se le preguntó si podía ser el alcalde la persona tras las amenazas de muerte, Isaac Coronado no lo descartó: ‘‘Yo no puedo señalar a una persona, pero tengo sospechas claras de quién puede ser’’.

El trabajador público afirmó que no puede decir los nombres, ya que no tiene pruebas. No obstante, dijo que dejaría un documento firmado por si algo le llegara a pasar.

Esta no sería la primera vez en la que sujetos desconocidos intentan amedrentarlo. El pasado 11 de febrero, cuando salió de su vivienda, dos vehículos lo siguieron. Tal como se logra observar en las imágenes compartidas, el copiloto de uno de los autos saca la mano y hace una señal como de disparo.

‘‘Yo pasé por el lado de ellos y me siguieron como seis o siete cuadras. Volví a mi casa y me sentí desprotegido’’, afirmó el hombre.

Este ha asegurado no tener enemigos. Él ha trabajado en gestiones anteriores, pero para la actual fue invitado por el alcalde. Ambos mantenían una relación de confianza que se se habría quebrado luego de que las denuncias por corrupción contra Julio Chávez Chiong salieron a flote, según señala América.

Esta situación generó un debate acalorado en el último Concejo Municipal hace tan solo unos días.

‘‘Yo he pedido que se tome en cuenta y que se ponga como orden del día la inhabilitación que tiene el alcalde por la Contraloría de la República, para que analice, para que se converse’’, indicó Coronado.