Loreto: incendio consume tienda de colchones en el centro de Iquitos

Un incendio de gran proporción consume una tienda de colchones situada en el cruce de las calles Arica y Julio C. Arana, en el centro de Iquitos, en Loreto.

Cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Loreto intentan controlar el incendio que, al parecer, se inició por un cortocircuito.

A demás, más de 200 agentes de la Policía Nacional vienen resguardando la zona y persona de algunos negocios se encuentran sacando sus pertenencias y productos por temor a que lo pierdan todo.

El fuego se viene expandiendo y destruyendo hasta el momento 5 negocios. En el lugar no hay agua potable que facilite la labor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Loreto. Las llamas han alcanzado más de 3 metros de altura.

Ulises de la Cruz, propietario del negocio Santa Natura, informó que el incendio se originó en una tienda de colchones y aseguró que muchos locales no cuentan con seguro contra incendio. “Estamos viendo cómo perdemos todo nuestro esfuerzo. Me avisaron y no puedo hacer nada al respecto. Toda mi negocio está siendo devorado por el fuego”, dijo a el diario El Comercio.