En el sur 30% de afiliados en AFP

Instituto Peruano de Economía

Recientemente se ha discutido acerca del sistema de pensiones del país, ante la rentabilidad negativa obtenida por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el último año. Frente a este panorama, resulta relevante analizar el funcionamiento de los esquemas de pensiones disponibles para los trabajadores en el país.

Público vs. Privado

En el Perú, los trabajadores formales dependientes están obligados a elegir entre aportar al sistema público de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o al sistema privado a cargo de las AFP. Cada uno de estos sistemas opera bajo esquemas diferentes, los cuales se explicarán a continuación.

En el sistema público, los trabajadores aportan el 13% de sus remuneraciones a un fondo común con el cual se realiza el pago a los actuales pensionistas. Cuando los afiliados a la ONP hayan cumplido 65 años y tras un mínimo de 20 años de aporte recibirán una pensión que fluctúa entre los S/415 y S/857, dependiendo de su salario y los años de aporte. En el país, el 26% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra afiliada a la ONP.

Uno de los principales problemas de la ONP es la insostenibilidad del sistema, debido a que los aportes de los afiliados no son suficientes para cubrir las pensiones de los jubilados, por lo que es necesario recurrir a subsidios del Estado. Más aún, es previsible que este problema se agrave en el tiempo, ante la disminución del número de nacimientos y la mayor esperanza de vida que acompaña el desarrollo del país. Asimismo, también resulta preocupante que, según cálculos del IPE, alrededor de dos tercios de los afiliados a la ONP no logran llegar a los 20 años mínimos de aporte, por lo que finalmente no reciben ninguna pensión.

Por otro lado, en el sistema privado, los trabajadores aportan el 10% de sus remuneraciones a la AFP de su elección. Este dinero se destina a una cuenta individual, la cual se va capitalizando en el tiempo. Así, cuando el jubilado llegue a la edad de jubilación, recibirá una pensión en base al monto que tenga acumulado en su fondo personal. Además, se debe realizar el pago de una comisión a la AFP por el servicio de administración del fondo. En el sur del país, el 30% de la PEA se encuentra afiliada a una AFP, en comparación con el 40% a nivel nacional. En tanto, entre las regiones del sur, destacan Moquegua y Tacna con el 54% y 47% de afiliados, respectivamente. En contraste, en Puno y Apurímac, este porcentaje solo llega al 17%.

En el caso de las AFP, recientemente se ha discutido sobre la rentabilidad negativa que han registrado para el fondo de sus afiliados en 2018. Sin embargo, el objetivo de las AFP es maximizar el fondo de sus afiliados en un horizonte de largo plazo, y no año a año, por lo que sería más apropiado evaluar la rentabilidad en un periodo largo de tiempo.

Baja cobertura

Un problema común tanto para la ONP como para las AFP es la baja cobertura del sistema pensionario del país, Debido a que el mismo sólo aplica para los trabajadores formales dependientes, una gran cantidad de trabajadores no están afiliados a ningún sistema, por lo que, en el momento de su jubilación podrían quedar desprotegidos.

De hecho, el 81% de las personas mayores de 65 años no recibe una pensión de jubilación ni de una AFP ni de la ONP. De este grupo, las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema (catalogada por el Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH) acceden a una pensión bimensual de S/250 del Programa Pensión 65. A nivel regional, en Puno y Apurímac el porcentaje de beneficiarios a este programa asciende al 91% y 58%, respectivamente, del total de personas mayores de 65 años. En este sentido, una reforma con el objetivo de incrementar la cobertura del sistema de pensiones resulta urgente.