Se agrava la situación de hospital General

La gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica prometió declarar en emergencia el sector Salud para que los principales nosocomios salgan de sus problemas. Sin embargo, la situación se pone cada vez más crítica. Ayer el director del hospital Honorio Delgado Espinoza, Octavio Chirinos, señaló que las deudas y la mala inversión de dinero han provocado que el centro médico esté en las últimas.

El congresista Horacio Zeballos ayer inspeccionó diferentes áreas del hospital. Encontró que Cirugía no cuenta con implementos para esterilizar el instrumental médico. La última esterilizadora se malogró pese a que se tiene un seguro para que una empresa se encargue de esto. Además los tres ecógrafos, utilizados principalmente para las madres gestantes, no funcionan y el servicio se ha cerrado.

En tanto, Chirinos denunció que la gestión regional anterior habría hecho mal uso de los S/ 13 millones que el Ministerio de Salud presupuestó para mejorar las condiciones del hospital. "Tenemos instrumental de primera pero no podemos usarlo. No cumplen las especificaciones del expediente", explicó el médico. De ese presupuesto, solo quedan S/ 4 millones que aún no son ejecutados.

A esto se suma que el Sistema Integral de Salud (SIS) mantiene una deuda de S/ 9 millones con el Honorio Delgado. Con ese dinero se podría comprar medicamentos e instrumental.

Finalmente, SuSalud sancionó con S/ 2 millones a este establecimiento por no contar con personal adecuado en el área de emergencias.❖