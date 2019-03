Piden que SENACE no acepte EIA de Hidrovía Amazónica

La Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) consideró que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no debería aceptar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado para la Hidrovía Amazónica.

Mediante un pronunciamiento, la organización consideró que el referido estudio se encuentra incompleto en la Plataforma EVA e incumple lo establecido en la normativa ambiental respectiva.

La empresa COHIDRO presentó un recurso de reconsideración para que el SENACE acepte sin modificaciones el EIA presentado en diciembre del año pasado. Esta última institución tiene como plazo máximo el 4 de marzo para pronunciarse.

En este marco, DAR advierte que el estudio de impacto se presentó cuando aún no concluía el proceso de participación ciudadana. Además, se observa que el informe no tendría todos los contenidos que estableen los Términos de Referencia para el sector transporte.

Anteriormente el SENACE, cuando declaró improcedente el EIA por no haber realizado la empresa un taller participativo en Nauta, Loreto; dejó claro las medidas que no fueron superadas.

La compañía argumenta, por su lado, en el recurso de reconsideración que “cumplidos los objetivos del taller en Nauta, se evidencia que no se han presentado en el desarrollo de éste circunstancias que hagan necesario efectuar algún cambio al EIA-d presentado el 22 de diciembre de 2018, por lo que no existe razón para no evaluar el EIA-d presentado en dicha fecha”.

De acuerdo a DAR, evitar estas consideraciones provocaría que no se valoren los comentarios y aportes que la población hizo en el taller que faltaba organizar, generando que se vaya contra las normas establecidas.

El proyecto Hidrovía Amazónica viene recibiendo cuestionamientos de diferentes organizaciones indígenas, quienes han señalado que podrían perjudicarse su seguridad alimentaria, el tránsito de embarcaciones y el ecosistema de las áreas de los ríos Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali.