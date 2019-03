Magdalena del Mar : buscan a empresario que desapareció hace 7 días

Una madre ha quedado sumida en la incertidumbre al no tener noticias de su hijo, un joven empresario y arquitecto que salió de su vivienda de Magdalena del Mar, el pasado 22 de febrero. Durante su desaparición el hombre vestía un polo, short, y unas sandalias.

Su madre narró que, al promediar la 1:00 de la tarde, Fernando Rosario Reyes se encontraba sentado en la sala y salió a la calle sin dar aviso.Tras las primeras horas de su desaparición, la familia de Rosario Reyes creyó que el hombre salió a caminar o a comprar pero no volvió más.

"Yo pensé que había ido a caminar o a comprar en cualquier lugar de alrededores. Le dije a mi nieta que lo llame para almorzar pero me dijo que no estaba. Cuando fui a hacer la denuncia me di cuenta de que no llevó el celular, ni documentos, ni la billetera, ni nada. Él era un joven independiente, leía bastante, era un chico tranquilo que hacía yoga en Lima", dijo la madre visiblemente consternada.

Los familiares denunciaron que la Municipalidad de Magdalena no los ayudó proporcionándoles las imágenes de las cámaras de seguridad. Ellos han tenido que recurrir a la ayuda de vecinos para conseguir imágenes. Del mismo modo, denunciaron que la Policía no ha realizado suficientes esfuerzos por dar con el paradero del empresario.

Los familiares esperan que el joven aparezca tras 7 días de desaparición. Hicieron un pedido a las autoridades para que atiendan el caso y avancen con las diligencias.

Ante cualquier información sobre el paradero de Fernando Rosario Reyes, no dude en comunicarse a los teléfonos 995529975 o 989119403.