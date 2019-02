V.E.S.: buscan a hombre acusado de robar 16 mil soles a una comerciante [VIDEO]

Santona Astuvilca, una mujer dedicada al comercio de productos snack, denunció el robo de cerca de 15,800 soles en inmediaciones del mercado José Olaya, en el distrito de Villa El Salvador.

El prinicipal sospechoso es un ciudadano extranjero identificado como Edgardo Torcates, quien trabajaba desde hace 8 meses como conductor de un camión que transportaba la mercadería propiedad de la mujer. Al parecer, este último encontró el dinero escondido en la parte posterior del vehículo y huyó del lugar con rumbo desconocido.

Según narra la comerciante, ya antes había sido víctima de robo por lo que decidió esconder el dinero en la parte trasera del auto, sin presagiar que al volver de entregar un pedido en el mercado José Olaya, no encontraría ni a su ayudante ni el dinero que le costó tanto esfuerzo reunir.

"Yo salgo de inmediato y veo que el chofer no estaba. Vi que la llave estaba colgando en la parte delantera del auto. Dije, derrepente se ha ido al baño, lo llamé pero no me respondía. No es justo que me pase esto. Yo le he dado un trabajo y que me pague así.", dijo la costernada mujer.

Visiblemente consternada, la joven comerciante pidió a la Policía Nacional que capture de inmediato al hombre y que le caiga todo el peso de la ley. En tanto, la investigación se encuentra a cargo de la comisaría de Tablada de Lurín.