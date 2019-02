Antes de viajar en moto

Es importante tener claro ciertos puntos básicos que debemos revisar para mantener una moto en buenas condiciones si estamos planeando salir de viaje y evitar contratiempos en la ruta. Siempre es bueno contar con un conocimiento básico sobre el mantenimiento del vehículo, que nos permita garantizar que la moto se encuentre en perfectas condiciones para su uso o reaccionar correctamente ante una alerta o algún incidente en la carretera.

“La principal causa de accidentes de motocicletas es la falta de mantenimiento y problemas técnicos. Es decir, que con los cuidados adecuados podemos hacer de las motos vehículos cada vez más seguros”, comentó Óscar López-Arias, actor y motero apasionado de Dominar, quien nos aconseja revisar los elementos básicos en una motocicleta.

1. Neumáticos. Son elementos indispensables en una motocicleta, pues son el único contacto con la pista. Se recomienda verificar la presión y cocada de ambos neumáticos en frío, de esta manera garantizamos una correcta medición y contribuye a reducir el consumo de combustible.

2. Sistema de frenos. Es aconsejable comprobar las pastillas, disco delantero y tambor posterior, si cualquiera tiene desgaste excesivo la capacidad de frenado se reducirá drásticamente.

3. Las luces. La luz delantera, direccionales y luz de freno deben estar operando correctamente para tener una excelente visibilidad en la ruta. Es recomendable no circular si alguna de estas luces no funciona y en caso alguna esté fundida, reemplázala y no correr el riesgo.

4. Aceite de motor. Mantener y cuidar el nivel de aceite del motor es muy importante para su correcto funcionamiento y perdurabilidad. El aceite pierde viscosidad básicamente por el tiempo de operación y/o por el calor que se genera internamente dentro de éste. Si el nivel de aceite se encuentra muy por debajo de lo recomendado es posible que el motor se funda dejando inservible el vehículo, por ello es conveniente revisarlo periódicamente.

5.Cadena de distribución. Este elemento transmite el poder y la fuerza del motor a la rueda posterior a través de la transmisión. Se aconseja que esté libre de óxido, tierra o suciedad. Además debe estar correctamente engrasada y templada para evitar pérdidas de potencia durante el manejo. ❖