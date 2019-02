Arqueólogo denuncia que fue embestido por auto del Ministerio de Defensa y tripulantes no lo auxiliaron [VIDEO]

El arqueólogo y profesor universitario Miguel Aguilar Díaz (39) denunció que, el pasado lunes 25 de febrero, fue embestido por un auto del Ministerio de Defensa (Mindef) en la Av. De la Peruanidad en Jesús María. Lo que más indignó al agraviado es que ninguno de los tripulantes del vehículo, en el que al parecer viajaba al viceministro Dante Arévalo, descendió para auxiliarlo.

Miguel Aguilar contó que iba conduciendo su motocicleta cuando intempestivamente apareció en la vía el auto del Mindef. “Avancé, la vía estaba libre, yo iba por el carril derecho y, de un momento a otro, sale el auto de la cochera del Ministerio de Defensa, salió raudo, yo frené, pero impacté contra la puerta del chofer y salí volando de la moto”, detalló el arqueólogo.

Además, manifestó que durante los 30 minutos en los que estuvo tendido en el piso hasta la llegada de la ambulancia, ni el chofer Jesús César Rivera Palacios ni los tripulantes del auto involucrado se bajaron a auxiliarlo. Un transeúnte y personal del Mindef fueron quienes trataron de ayudar a Aguilar. Y, justamente, uno de los trabajadores de dicha entidad fue quien contó al herido que el viceministro de Defensa se encontraba al interior del auto.

Aguilar fue llevado a la Clínica Maison de Santé, donde continúa internado, pues aún no se le ha descartado una fractura en la columna dorsal.

Presunta irregularidad en ocurrencia de la PNP sobre el accidente

El agraviado también señaló que la ocurrencia policial, realizada por un efectivo de la comisaría Jesús María, no correspondería con lo que en verdad ocurrió.

“[La ocurrencia] dice que el chofer salía de la cochera, que pasó un carro que le tapó la visibilidad y cuando avanzó fue el impacto. Lo cual es un poco acomodado. [El chofer] no mencionó que, además de él, estaba el tripulante y el viceministro. Yo he estado en el segundo carril, el señor no ha salido lentamente y no había un carro que le tape la visibilidad”, replicó.

Incluso, un agente policial lo visitó en la clínica y trató de desmentir la versión del agraviado. "Cuando le dije lo de la velocidad, un policía de apellido Chacón me dijo que yo estaba mintiendo, que iba a 80 km,que no lo iba a engañar [...] Me dijo de una manera tan fea y grotesca que deje de hablarle. Mis familiares le dijeron que no podía hablarme así y que él no estaba en la escena". Cabe indicar que, tal como se ven en las fotos, el agraviado voló tres metros aproximadamente, lo que también demostraría que iba a baja velocidad.

Personal del Ministerio de Defensa se acercó a la clínica dos días después del accidente

Hasta el momento los gastos han sido costeados por su SOAT y su familia. Personal del Mindef llegó, hoy 27 de febrero, a la clínica donde se encuentra el herido y le dijeron que, en la tarde, una asistenta social se acercaría para ver que le faltaba. Cuando el arqueólogo les dijo que estaba indignado porque los tripulantes del auto no lo auxiliaron, los miembro del Mindef trataron de justificar dicha actitud de sus colegas diciendo que "la puerta del vehículo se había trabado".

Miguel Alejandro Aguilar Díaz es un destacado arqueólogo, quien ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de de los Andes de Colombia. Ha laborado para diversas entidades de nuestro país así como en Colombia. El año pasado presentó uno de sus libros en el Congreso de la República y, actualmente, se desempeña como profesor universitario.