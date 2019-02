Bernardo Cuesta, el delantero del Melgar que aparece en el momento justo

Las últimas conquistas deportivas de Melgar, tienen como protagonista a Bernardo Cuesta. Ayer, en la agonía del partido, el delantero argentino hizo un gol histórico que metió al Dominó en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Fue un gol que literalmente, valió tres millones de dólares, por el premio que se embolsará el equipo en la próxima fase.

Pero no es la primera vez que el rosarino de 30 años, hace historia con Melgar sobre los minutos finales. El más recordado sin duda, es aquel cabezazo del 16 de diciembre del 2015 en el estadio de la Unsa, que selló el triunfo de 3 a 2 de Melgar sobre Cristal, y trajo el título nacional a Arequipa, luego de 34 años.

Sus goles históricos con Melgar, solo confirman que el lugar de Bernardo Cuesta en el mundo futbolero, es Arequipa. Pero además, tiene otra lazo especial -irrompible- con la ciudad mistiana. La primera de sus hijas, Sara, es arequipeña. A ella, le dedicó el tanto del campeonato del 2015.

Con Melgar es especial

Cuesta llegó el 2012 a Melgar, de la mano de Gerardo Zamora. Esa campaña también queda en la memoria de los hinchas rojinegros, pues el equipo clasificó a la Copa Sudamericana. Melgar, no iba a torneos internacionales desde 1998.

Lejos de Arequipa, su carrera no ha tenido el mismo brillo. A inicios del 2015, se fue a The Strongest de Bolivia, donde no alternó seguidamente y anotó en 3 oportunidades. Luego retornó a mediados de aquella temporada a Arequipa, para hacer historia en el año del centenario de Melgar. El 2017, volvió a dejar tierras mistianas, para enfundarse la camiseta del Junior de Barranquilla, donde solo marcó 4 goles. Luego firmó por Huachipato de Chile, donde no anotó. El 2018, inició su tercera etapa en Melgar.

Goles son amores

Cuesta marcó ayer ante Caracas FC su primer gol de la temporada 2019. Su gol, hizo recordar su vigencia y que los delanteros, aparecen en el momento justo.

A nivel de Copa Libertadores, el argentino lleva tres anotaciones. La primera fue el 2016, en Arequipa ante Colo Colo. El año pasado, anotó contra Santiago Wanderers en Valparaíso (Chile). Y ahora hay que sumar la diana de ayer.

Según una nota periodística de Conmebol, Cuesta lleva 96 goles con la camiseta rojinegra. Se acerca al centenar de celebraciones, marca que batieron otros ídolos rojinegros, como Eduardo “Patato” Márquez, Genaro Neyra o Ysrael “Cachete” Zúñiga. Como para que no quede duda, que es parte de la historia rojinegra.