Cercado de Lima: delincuentes secuestran a balazos a joven de 25 años [VIDEO]

Un joven, de aproximadamente 25 años, fue secuestrado por un grupo de sujetos armados en el Cercado de Lima. Testigos indicaron a la PNP que delincuentes huyeron con la víctima rumbo a la Av. Colonial.

El secuestro sucedió en la madrugada, luego de que la víctima tomó un taxi en la Av. Venezuela. Al llegar al cruce de la Av. Aurelio García García con la calle Mariano Arredondo, el taxi donde estaba el joven fue interceptado por una camioneta de alta gama.

Según la información recogida por América Noticias, un grupo de tres sujetos con pasamontañas, chalecos antibalas y armas bajaron del vehículo de marca Audi. Los hampones redujeron al taxista y se se llevaron al joven en la camioneta.

“Yo he visto a unas tres, cuatro personas delante de una camioneta negra. [Bajaron] con arma e hicieron disparos. Yo pensé que era un asalto, no me percate si sacaron a una persona. A una persona lo tiraron al suelo", dijo uno de los vecinos del lugar, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

Los sujetos huyeron y, hasta ahora, se desconoce el paradero de los secuestradores y la víctima. Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) San Andrés asumieron la investigación del caso. Los efectivos de la PNP tomaron la manifestación del taxista y vienen buscando las cámaras de seguridad de la zona que puedan dar más pistas para la identificación de los delincuentes.