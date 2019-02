Aduviri: Trabajadores CAS de salud son corruptos por no querer dejar plazas

El gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, se fue de boca. Señaló que los trabajadores por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del sector salud “son corruptos” y “no quieren irse”.

Aduviri se expresó de esta manera porque cientos de trabajadores que laboran bajo el régimen CAS, se niegan a que sus plazas sean convocadas a concurso. Alegan que ganaron derechos laborales y nadie los puede mover. En dos oportunidades, se reunieron con Aduviri para pedirle que no lance las plazas a concurso.

La autoridad regional estuvo en Azángaro y, tras reunirse con trabajadores contratados, no perdió la oportunidad de pronunciarse. “El personal (CAS) ya se cree dueño. Entonces, yo me pregunto, si no quieren irse, son corruptos, (y) no hay calidad de salud ¿entonces cómo continuamos? ¿O cambiamos?”, dijo.

Walter Aduviri pidió apoyo a los dirigentes para encaminar la contratación de personal por concurso de méritos. Señaló que está trabajando para que las distintas redes de salud sinceren las plazas vacantes y que, a más tardar la segunda semana de marzo, se lleve a cabo un concurso regional. Dijo que los más preparados no deberían tener miedo de someterse a concurso.

El gobernador Walter Aduviri no es el único que acusó a los trabajadores de estar inmersos en corrupción. El vicegobernador Agustín Luque ratificó que hay servidores de salud y educación vinculados con irregularidades. ϖ