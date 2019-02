S.J.L.: detienen a sujeto acusado de agredir a una mujer embarazada [VIDEO]

No le importó su embarazo. El sujeto identificado como Dius Brady Cisneros fue denunciado por empujar a una mujer con 6 meses de gestación, en la vivienda ubicada en el asentamiento humano Santa Fe de Totorita, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La víctima identificada como Carmen Mallora Antara, de 37 años, narró que encontró al hombre en las escaleras del tercer piso de la vivienda donde habita.Tras pedirle que se haga a un costado para poder bajar, el sujeto hace le es indiferente y la empuja contra una pared, dejándola mal de salud y con presencia de sangrado.

"El tipo estaba con un periódico, sin polo y le digo "oye muévete que tengo que pasar", no me respondió y me empujó contra la pared porque estaba de lo más agresivo [...] cuando pasó eso toda mi familia llegó y lo ha agarrado hasta que llegue la Policía", narró la joven gestante.

Tras la caída, Mallora recibió atención urgente de los paramédicos. Sus familiares están preocupados por el estado de la bebé y las secuelas que pueda traer la agresión.

El hombre, quien niega haber empujado a la mujer, será procesado por agresión y tentativa de feminicidio. Se trataría del familiar de uno de los vecinos que vivía en el segundo piso de la casa y que debe varios meses de alquiler.

Por su parte, agentes de la PNP detuvieron al sujeto y lo trasladaron a la sede de la Depincri - San Juan de Lurigancho, donde permanecerá detenido por 48 horas o el tiempo que duren las investigaciones.