Jorge Muñoz se reunió con alcalde de Londres por Juegos Panamericanos 2019

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, llegó a Londres para reunirse con su homólogo de esa ciudad europea, Sadiq Khan, y conversar sobre los Juegos Panamericanos que se desarrollará este año en nuestra capital.

Durante su participación en el XVI Road Show Europa de InPerú a donde viajó junto a una delegación de funcionarios y empresarios peruanos, el burgomaestre destacó la organización de los Juegos Olímpicos 2012 por parte de la Alcaldía de Londres y subrayó la importancia de aplicar esta experiencia en el evento deportivo a desarrollarse en Lima y que congregará a más de 6 mil deportistas.

“Un real placer sentarme con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para discutir sobre el legado que dejó los Juegos Olímpicos 2012 y las mejores prácticas de cara a los Juegos Panamericanos que se desarrollará en Lima este año”, escribió a través de su cuenta de Twitter el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

A real pleasure to sit down with the Mayor of Lima, @JorgeMunozAP, to discuss London’s 2012 Olympics legacy and best practice ahead of the Pan American Games in Lima later this year. #Lima2019 #SportUnites pic.twitter.com/m1wzA9Afrn