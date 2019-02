VES: PNP detiene a hermanos acusados de planear ataque a prestamista

Le dispararon a quemarropa en el rostro cuando realizaba compras en una bodega pero antes de perder la conciencia, doña Ruth Arce Roca (42) asegura que reconoció a su atacante, quien sería hermano de una cliente que le adeuda 15 mil soles desde hace dos años aproximadamente. La Policía sospecha que la habrían atacado para así no tener que pagarle.

"él (atacante) me abraza y me dice algo al oído. Luego forcejeamos por la cartera que tenía y ahí se aleja un poco y me dispara pero yo ya lo había visto bien", refiere doña Ruth desde la cama del hospital de emergencia de Villa El Salvador, donde permanece internada desde el 23 de febrero, día del ataque.

Tras tomar conocimiento de las declaraciones de la víctima, agentes del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador procedieron a realizar vigilancia y detener a José Luis Vidal Aguilar y hermana Milagros del Carmen Vidal Cotrina. Ambos sin embargo niegan tener responsabilidad en el ataque y refieren que están siendo confundidos.



El comandante PNP, Marcial Flores Huamán, jefe de esta unidad, señaló que la víctima reconoció a José Vidal como autor de los disparos. Asimismo declaró que su versión se sustenta porque lo conocía desde hace dos años en una reunión y que fue amenazada días atrás por su madre cuando fue a cobrarles el dinero que le debían.

Vidal Aguilar, quien registra denuncias por robo y hurto, por su parte negó los cargos, dijo que estuvo trabajando el día que ocurrieron los hechos en el Parque Industrial de Villa con un amigo pero este se negó a corroborar tal versión cuando fue citado por la policía.