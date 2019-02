Testigo afirma que efectivos dispararon contra taxista [VIDEO]

En el distrito de San Juan de Lurigancho, el 19 de febrero pasado, un joven taxista murió baleado por efectivos de la Policía durante una intervención. En un principio, estos dijeron que el hombre puso resistencia; no obstante, una testigo de los hechos ha contado una versión distinta.

Según relató la mujer, ella vio pasar el vehículo a gran velocidad tras lo cual dio una vuelta en U y se detuvo. Habría sido ahí cuando uno de los agentes de la PNP, el que iba en el asiento del copiloto de la patrulla, descendió, comenzó a gritar y disparó contra Miguel Ángel Oré Soldevilla.

‘‘El policía comenzó a disparar. Yo habré contado de cuatro a cinco balazos’’, contó la mujer para América.

La luna del taxi muestra tres orificios. El padre de la víctima señaló que dos fueron al corazón y uno al hombro. ‘‘Aún no entiendo por qué le dispararon si ya estaba detenido. El carro ya no andaba, ya se había apagado. ¿Cómo va a atropellar al policía? Eso yo no me explico’’, indicó el hombre.

De acuerdo a la versión de los efectivos, el conductor intentó embestir a uno de ellos y no hacía caso a la orden que dieron para que se detenga.

Esta vecina de San Juan de Lurigancho vive al frente de donde tuvo lugar la muerte del conductor. Ella afirmó que no observó resistencia por parte del hombre baleado.

El abogado de la familia de Oré Soldevilla dijo que el sábado en una audiencia reservada el Poder Judicial determinó que los suboficiales investigados, Edson Esnober Alvarado Valle y Jorge Jeferson Casas Villegas, sigan el proceso con mandato de comparecencia.