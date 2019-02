Deuda millonaria de EsSalud impide que menor reciba tratamiento médico en Miami

La lucha continúa. Vanina Valenzuela, nacida en Argentina pero hija de padres peruanos, viene dando batalla por su vida al tener la rara enfermedad llamada síndrome de Kostmann, un padecimiento que afecta el sistema inmunológico de la persona exponiéndola a severas infecciones desde su nacimiento.

Pese a haber recibido el apoyo para costear su tratamiento médico en Estados Unidos, actualmente Vanina no puede ser atendida en Miami, el lugar donde recibió un trasplante, debido a que EsSalud le debe 12 millones de dólares a la Universidad de esa ciudad y al hospital Jackson Memorial, perteneciente al Holtz Children Hospital donde Vanina se atendió al principio.

Por tal motivo, la menor de 15 años no puede ser atendida en la ciudad norteamericana pese a no pertenecer al Seguro Social sino al Seguro Integral de Salud (SIS) vinculado al Ministerio de Salud.

“La vida no tiene precio, la vida tiene valor y se están olvidando. Mi hija no puede pagar con su vida la deuda de otra institución”, señaló Eva Bartra, madre de la menor que necesita urgente atención médica.

Tras algunos años de producido el trasplante de médula gracias al convenio del Minsa y el sistema de salud de la Universidad de Miami, el cuerpo de Vanina empezó a reaccionar contra las células del órgano donado, provocando una severa complicación en uno de sus pulmones.

La madre de Vanina tuvo conocimiento de que su hija no puede ser tratada en Miami tras conversar con la junta médica internacional en la que estaban presentes médicos del Jackson Memorial Hospital y el Holtz durante el tratamiento en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

Según explicó Eva Bartra a Cuarto Poder, pese a que el Ministerio de Salud paga sus trasplantes médicos le cerraron las puertas debido a que otra institución, en este caso EsSalud, tiene una deuda millonaria.

La Universidad de Miami y del sistema de salud del Hospital Jackson Memorial se pronunciaron mediante un comunicado y corroboraron la existencia de la alta suma de dinero que adeuda EsSalud.

Precisaron que en enero del 2013, el Jackson y su socio académico, la Universidad de Miami, firmaron un acuerdo con el Minsa para que sus pacientes sean atendidos en esta red médica de Miami. En el 2016 el mismo contrato se extendió a EsSalud. Si bien el Minsa pagó todas sus obligaciones, Essalud no hizo lo mismo.

Respuesta de EsSalud

La vocera del Seguro Social, Patricia Pimentel, aclaró que estas deudas pertenecen a gestiones anteriores y por ende, realizarán una auditoría para saber lo que ha pasado.

“Estas deudas serían supuestas porque las deudas de los pacientes que han sido atendidos ya han sido resueltas. No hay deuda por paciente atendido, esta deuda son de prestaciones complementarias que hemos tomado conocimiento y que estamos sometiendo a una auditoría para determinar el monto real”, agregó.

Mientras tanto, al no poder ser atendida en Miami, Vanina acude tres veces a la semana al Instituto Nacional del Niño de San Borja a fin de estabilizar su salud y que no recaiga en la enfermedad.

“Va a llegar un momento en que mi hija no podrá respirar, va depender de una máquina. Como me dijo el médico va a terminar necesitando un trasplante de pulmón y no va a resistir”, indicó Eva Bartra.