Autismo y la lucha por crecer feliz

Rodrigo ama moldear figuras con plastilina. Acomoda una detrás de otra, formando algo que se asemeja a un gusano o un tren. Su actitud es la de un niño normal, pero llegado un momento empieza a aislarse. No hace caso a estímulos. Ni un saludo, ni una mirada. Vive en su mundo.

En el colegio su actitud es la misma, cuenta Rosa Vásquez, la madre de este niño con la condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Trabajamos mucho con él y con sus maestros para que comprendan su condición. Tuvimos suerte. Ahora lee sin que le hayamos obligado y estamos también iniciando varias terapias para mejorar su comunicación y conducta”.

Rosa Vásquez fundó la ONG Autismo Aqp, una organización que reúne a 120 padres y que busca mejorar el entendimiento de esta condición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 1 de cada 65 niños tiene algún nivel de autismo. Además la clasificación DSM5 de la Organización Norteamericana de Psiquiatría define desde 2013 al autismo dentro del TEA, con tres niveles de gravedad. Mientras que en el país esta condición es poco estudiada. Incluso al consultar en la gerencia regional de Salud, indicaron que no tenían un especialista en este tema.

El caso de Rodrigo es extraordinario, teniendo en cuenta que el autismo aún es una condición poco comprendida por la sociedad. Se le ve como un sinónimo de problemas para maestros.

Por lo general en los colegios solo se escuchan quejas de padres que no pueden inscribir a sus hijos para que sigan una educación normal, como la de cualquiera.

“Los consideran un problema porque no tienen un entendimiento claro del autismo. Muchos incluso piensan que son loquitos porque se golpean la cabeza, dan vueltas sin parar, se aíslan sin dar muestras de comprender nada o a veces reaccionan de forma violenta. Piensan que deberían estar en centros especiales pero no es así. El autismo es solo una condición, no una enfermedad”, explica Rosa Vásquez.

Rodrigo tiene cinco años y hace cuatro un neuropediatra le diagnosticó autismo nivel 3, una condición de la que su madre nunca había escuchado y que según señalan los estudios clínicos, debería requerir de una supervisión completa. Hoy va al colegio e incluso participó de una danza.

“Era un niño tranquilo, no molestaba. Comía normal, caminó al primer año. Pero luego empezó a morder cosas de metal, como si estuviera aferrado a eso. El neuropediatra me confirmó el diagnóstico”, cuenta la madre del menor.

Otros síntomas que el pequeño Rodrigo presentaba era que se golpeaba la frente cuando miraba televisión o la cabeza cuando quería dormir. Según explica Rosa Vásquez, los niños autistas tienen hipersensibilidad sensorial (olores, sabores y tacto), por lo que se autoinflingen dolor para regularse. Como un reflejo.

Poco avance en Educación

En el sector educativo, el autismo era considerado hasta hace unos años una condición que debía ser tratada con pinzas. Los niños debían asistir a los Centros de Educación Básica Especial (CEBE), pero desde 2016 se ha iniciado un programa de inclusión que ha permitido que muchos vayan a las aulas de manera regular. Pero eso solo se da en el papel.

La especialista en Educación Especial de la Gerencia Regional de Educación, Irasema Bustinza, explica que todos los años se hacen todos los esfuerzos para que los docentes trabajen con estos menores, pero no se logra resultados. “En 2018 realizamos cuatro capacitaciones sobre educación especial, pero asistieron muy pocos profesores. Incluso, iniciamos un diplomado con Cáritas, pero solo culminaron la mitad de los colegas. Hay poco interés”, indica la especialista.

En la región hay poco más de 700 maestros capacitados para enseñar y guiar a niños especiales, pero muy pocos que conocen a fondo el TEA. “Algunos docentes utilizan la burla como un método nada efectivo para intentar corregir la conducta de los niños con autismo. Pero solo empeora la situación, agudizando el bullying”, explica Leonel Revilla, especialista en psicología de lo excepcional, quien trata casos como el autismo o el Síndrome de Down.

Revilla es además especialista en los Saanee (Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación). Son grupos de docentes especialistas de los CEBE que asesoran a profesores que trabajan con niños con necesidades educativas especiales.

Irasema Bustinza, refiere que gracias a los Saanee se ha podido avanzar en cuanto a la culminación de la educación de los niños con autismo. “La mayoría culmina educación regular. Muy pocos se retiran. Principalmente porque algunos padres optan por ocultar a sus hijos. Aún persisten algunos prejuicios”, explica.

Por su parte, Leonel Revilla refiere que en el sistema educativo hay un avance, con los grupos Saanee, pero también se necesita concientizar a las familias. Estos no tienen el conocimiento real sobre el autismo.

“Un niño con autismo es normal, incluso en el aspecto y la fuerza. Se puede distinguir fácilmente a un niño Down, la gente lo mira y le da ayuda. En cambio, un niño con autismo parece normal y nadie lo mira. Solo cuando hace algún berrinche o se golpea, la gente piensa que está loquito y que debería estar en un manicomio. Hay poca sensibilización”, señala la madre de Rodrigo.

Rosa Vásquez es muy optimista. Habla sobre el autismo como una condición temporal. Hoy su hijo debería necesitar una atención especial, pero gracias al cariño y comprensión de sus padres y maestros, ha avanzado.