Pollerías en Puno no atendieron ante desabastecimiento por huelga de camioneros

Las principales pollerías de la ciudad de Puno no abrieron sus puertas al público hoy, debido al desabastecimiento de la carne de ave. La escasez obedece a la huelga indefinida que los camioneros de carga pesada sostuvieron desde el martes de la semana pasada.

Las principales distribuidoras de pollo fresco continuaron atendiendo a sus principales clientes hasta el viernes, con reservas de la carne de ave. El sábado ya no había pollo en los principales mercados.

Por eso, las consecuencias de la medida de fuerza se sintieron hoy domingo, cuando las principales pollerías de Puno no atendieron al público.

Los propietarios informaron a La República que, si bien la medida de fuerza se levantó, recién el lunes 25 atenderían al 50 % por la fuerte demanda de pollo fresco que existe en este momento en las más de 50 pollerías. El panorama es casi similar en Juliaca.

En la pollería “La Choza de Óscar” solo por hoy y para no dejar plantados a sus clientes, cambiaron el pollo por la chuleta de cerdo con papas fritas a 13.50 soles. Las cadenas del rubro no ingresaron a la competencia y simplemente no atendieron al público.