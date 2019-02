Carretera Central: transportistas continúan vendiendo pasajes pese a restricción de pase

Pese al huaico que ocasionó el deslizamiento de lodo y rocas en el kilómetro 61 de la Carretera Central, que ha dejado a varios vehículos barados a la espera de que culminen las labores de limpieza en el lugar, los transportistas del terminal de Yerbateros continúan recibiendo pasajeros en las primeras horas de este domingo.

Frente a ello, la Superintendencia de Transportes Terrestres de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), advirtió a los pasajeros a no comprar boletos de viaje ya que aún la carretera no está habilitada. De igual forma, llamó la atención a los choferes por ofrecer rutas alternas, ya que finalmente no podrán transitar pues no se permite el tránsito de vehículos de dos pisos.

"La indicación para pasajeros y choferes es que no pueden salir hasta que no haya una autorización que permita su pase", dijo el representante de Sutran.

Pese a la advertencia de las autoridades, los transportistas continúan ofreciendo tickets de abordo a los pasajeros e inclusive hay buses llenos y listos a partir.

Según informó Panamericana televisión, los precios de los pasajes se han elevado debido a la restricción del pase y aprovechándose de la urgencia de los usuarios por llegar a sus puntos de destino.

Como se recuerda, el huaico fue registrado en horas de la noche del último sábado, en las vías de la Carretera Central, a la altura de la localidad de Songos, distrito de San Jerónimo de Surco en Huarochirí.