“Cuando se vive el abuso sexual, se quiere poner fin a todo... estás solo”

"Cuando se vive el abuso (sexual), se quiere poner fin a todo. Pero no es posible. Se quiere escapar, sucede que uno deja de ser uno mismo. Se quiere huir tratando de escapar de uno mismo. Así es que, con el tiempo, uno se queda completamente solo. Estás solo porque te has retirado a otra parte y no puedes, o no quieres, volver a ti mismo", contó con voz entrecortada un joven violinista chileno que reside en Kuwait y quien tocó una pieza de Bach. Lo escuchó una conmovida cúpula de la Iglesia católica.

El desgarrador testimonio se oyó en la última jornada de labores en la cumbre en el Vaticano contra la pederastia.

También dio su opinión una laica, la periodista mexicana Valentina Alazraki, quien cubre el Vaticano desde hace casi 40 años. Ella recordó que la Santa Sede ocultó por más de 60 años la pederastia del fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel.

Ayer fue otro día de revelaciones.

Se supo que la Iglesia católica destruyó archivos sobre los autores de abusos sexuales, según reconoció el influyente cardenal Reinhard Marx.

"Los archivos que hubieran podido documentar estos actos terribles e indicar el nombre de los responsables fueron destruidos o incluso no se llegaron a crear", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. La dura denuncia del purpurado generó la inmediata reacción de una de las organizaciones de defensa de las víctimas de curas pederastas.

"Eso es ilegal", comentó indignado el estadounidense Peter Isely, fundador de ECA (End Clergy Abuse) mientras participaba en una marcha en el corazón de Roma para exigir medidas inmediatas.

"En lugar de castigar a los culpables, fueron las víctimas las que fueron reprendidas y silenciadas", lamentó el purpurado alemán ante los asistentes a la cumbre, entre ellos, 114 presidentes de conferencias episcopales del mundo convocados para hablar del silencio y encubrimiento de la jerarquía eclesiástica.

"Los procedimientos y trámites fijados para perseguir esos delitos fueron deliberadamente ignorados e incluso borrados o anulados", insistió.

"¿Qué pasos tomar?"

Ayer, el papa Francisco tomó la palabra en la Sala Regia del palacio pontificio, y afirmó: "Durante tres días hemos hablamos y hemos escuchado las voces de las víctimas supervivientes a los crímenes que los menores y los jóvenes han sufrido por parte de nuestra Iglesia".

"¿Cómo podemos actuar responsablemente?, ¿qué pasos debemos tomar?, preguntó el Pontífice, quien agregó que ahora hay que examinar "dónde se necesitan acciones concretas para las Iglesias locales".

El presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, el obispo Philio Naameh, fue el encargado de la homilía en la que reconoció: "Hemos destruido las esperanzas y las personas han sido vejadas masivamente tanto en cuerpo como en alma".

Maameh agregó que la reunión que se ha celebrado estos días revelará si la Iglesia realmente quiere "asumir responsabilidades, demostrar que rendimos cuentas y establecer transparencia". "Tenemos un largo camino por delante para aplicar todo esto de forma sostenible y adecuada... La reunión actual fue solo un paso entre muchos", señaló.

Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal española, el cardenal Ricardo Blázquez, leyó las preguntas para el examen de conciencia que se realizó durante la celebración penitencial.

"¿Qué abusos contra los niños y los jóvenes se cometieron por parte del clero y por otros en la Iglesia de mi país?, ¿qué sé sobre las personas de mi diócesis que han sido abusadas y violadas por sacerdotes, diáconos y religiosos?", fueron las preguntas que realizó ante los obispos llegados al Vaticano.

Hoy, domingo, serán de especial relevancia las palabras del Papa tras la misa con la que cerrará esta cumbre. ❖

Reclamos