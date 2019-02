Arequipa: 3 mil combis dejarían de hacer servicio por falta de combustible

Si la problemática de los transportistas de carga pesada no se soluciona en las próximas horas, 3 mil 200 unidades de transporte público dejarían de funcionar por la falta de combustible. Así lo advirtió este sábado Miguel López Portilla, dirigente del transporte urbano en Arequipa.

López aseguró que al menos un 30% de los grifos en la ciudad ya no contarían con combustible, lo que provocará que buses y combis paralicen sus servicios.

"Es por inercia, si ya no hay combustible los carros ya no funcionarán y no habrá servicio público", dijo López. El representante señaló también que en algunos grifos de la ciudad han aprovechado la ocasión para incrementar el costo de sus productos hasta en 3 soles por galón de combustible.

Los combustibles mas usados son la gasolina de 90 octanos, el petróleo y el diesel. Sobre la posibilidad del incremento de los pasajes, López negó que vaya haber un aumento en los pasajes. "Si no tienen combustible como van a seguir trabajando, ya también depende de cada empresa si decide aumentar los pasajes o guardar sus unidades", añadió López.

El dirigente también pidió la intervención del prefecto de Arequipa, Hernán Vela Lazo para que ayude a buscar una solución al problema de los transportistas. "Ustedes han podido ver que el prefecto no ha estado en ningún lugar, ustedes califiquen si viene haciendo bien su labor o no", finalizó López.