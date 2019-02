Contraloría cuestiona falta de sistema de drenaje en la carretera Costanera

El tramo de la carretera Costanera entre Arequipa y Tacna fue una de las obras que las empresas Odebrecht y Obrainsa construyeron en consorcio. Su ejecución generó observaciones por el incremento de su presupuesto y otros problemas.

El año pasado, por ejemplo, los agricultores de la junta de usuarios de Mejía advirtieron que el Consorcio Vial El Arenal - Punta de Bombón (integrado por las empresas citadas) realizó trabajos que dañaban sus canales de regadío y los dejaban sin agua.

Estos reclamos obligaron a la Contraloría a efectuar una inspección. Ahí saltaron varios cuestionamientos. Por ejemplo, no se cumplió con terminar la construcción de un canal al lado de la pista, que se ubica en el lado derecho del kilómetro 16+675 al kilómetro 16+938 correspondiente a 364 metros.

Según la Contraloría, de ingresar avenidas de lluvia, la falta de encauzamiento originaría que la masa de agua malogre la vía y los terrenos aledaños.

La construcción del canal se encuentra detallada en el estudio definitivo de la carretera, con un monto ascendente a S/ 27 mil 113. El supervisor de la obra le indicó al equipo de Contraloría que no era necesario. Para ellos, esta parte de la vía se encuentra en un terreno plano y el agua iba a dar al mar. No obstante, la Contraloría sí advierte un peligro para los terrenos aledaños.

No es el único sector en el que se encontró falta de canales al costado de la carretera. Se detectó que en varios puntos en los que sí se construyó drenajes, no son encauzados en canales y desembocan en las chacras de los agricultores. Hasta el momento de la supervisión, estos terrenos no habían sido liberados para la construcción de la obra y seguían perteneciendo a terceros.

Por este hecho, se advirtió que la carretera podría tener más retrasos en su ejecución. Desde el 2015, que empezó a construirse, se entregaron hasta 16 ampliaciones de plazo para conseguir los terrenos.

Otro punto que ponía en riesgo a los vecinos de la vía es que el consorcio no realizaba el mantenimiento de drenajes del sector de la irrigación La Ensenada, ubicada en el distrito de Mejía.

Las observaciones tienen que ser resueltas por el consorcio. ❖

Aumenta costo y tiempo de construcción

En la fecha de la visita de control, se encontró que la construcción del tramo de la Costanera tenía un avance de 82.26%, pero de acuerdo al cronograma tenía que encontrarse en un 99.57%.

Se adjudicó la obra en noviembre del 2014, pero empezó a construirse el 10 de enero del 2015. El estudio definitivo de la carretera estimaba un costo de S/ 450 millones en la vía. El monto ascendió a S/ 489 millones.