Chorrillos: sujetos roban agente bancario en cuestión de segundos [VIDEO]

Solo bastaron unos segundos para que un grupo de delincuentes asaltaran un agente bancario ubicado en la avenida 10 de noviembre, en el distrito de Chorrillos.

Los sujetos aparecieron caminando e ingresaron al negocio cubriendo sus rostros con gorras y poleras. Ya dentro, sacaron sus armas de fuego desatando el pánico de los clientes quienes no pusieron resistencia al robo.

En las imágenes que registraron las cámaras de seguridad se ve cómo uno de los hampones apunta en la cabeza con un arma a uno de los presentes.

Uno de los delincuentes inclusive hace una temerosa maniobra para obligar a los trabajadores del negocio a abrir la puerta y tener acceso a la caja registradora. Tras lograr su cometido, logran llevarse 7 mil soles de las ventas del día en menos de cuarenta segundos.

Indignados, los dueños del agente bancario denunciaron que la Policía no respondió rápidamente a su llamado y les dijeron que la denuncia debían hacerla en la comisaría que corresponde a su jurisdicción.

"Tenemos el temor de que van a regresar. Llamamos a la comisaría de Villa que dijeron que se iban a acercar pero no llegaron. Luego volvía a llamar y me dijeron que el negocio no es de su jurisdicción y que llamé a otra comisaría que está como a 40 minutos de aquí", contó visiblemente consternado el propietario del negocio quien ahora teme que los delincuentes vuelvan.