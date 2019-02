Héctor: el autismo no le impidió crecer

Valquiria Ramos es periodista de profesión y tiene dos hermanos con autismo. Para Valquiria, convivir con ellos es un aprendizaje constante que la ayuda a crecer como persona.

Gracias a Héctor y Adriano ella tiene la mente más abierta, es más comprensiva y ha fortalecido los lazos con ellos.

"Muchas personas con autismo tienen peculiaridades que no siempre se ven bien para los demás. Tienen dificultades en la comunicación, pero no significa que no sepan comunicarse", señala.

Valquiria enfatiza que el autismo es una condición y no una enfermedad, y que se necesita hablar más sobre esto para que las personas con autismo sean comprendidas y tratadas de forma respetuosa por la sociedad.

A Héctor Ramos le detectaron esta condición cuando tenía dos años de edad. Hoy es un joven de 22 años que terminó la carrera de Computación e Informática. No conforme, habló con su familia y decidió estudiar en una universidad para convertirse en contador.

Su hermano Adriano es un coleccionista de videojuegos. Es capaz de recordar el año y el país de origen de cada videojuego y contarlo con una emoción grande. Él tiene 21 años, dos canales en YouTube y es autista.

Este trastorno neurológico tiene dos principales características: el retraso en la capacidad de comunicación, lo que dificulta su interacción social, y la presencia de intereses restringidos, conductas repetitivas y estereotipadas.

En la actualidad, el país no tiene una cifra exacta de cuántas personas viven con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Lo que ocurre es que en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscriben a las personas solo como "discapacitados", sin especificar el trastorno. Pese a ello, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) logró registrar en el 2016 a cerca de 3 mil peruanos con esta condición.

El desconocimiento es un problema. Cuando Adriano tenía 5 años presentó actitudes parecidas a la de su hermano Héctor, de 6, por lo que sus padres pensaron que solo lo estaba imitando. No se percataron de que él también presentaba las mismas características que detectaron en su otro hijo durante una terapia de lenguaje grupal. "El golpe fue duro, pero no quisimos saber cómo se originó, ni quién era el culpable, solo buscábamos su tratamiento", dice Gina, mamá de ambos.

Era la década de los noventa, años de incertidumbre. Los tratamientos eran escasos y también costosos.

"Una terapia de 2 horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación costaba 4 soles, pero eran tres veces por semana. Luego de tres meses, te decían que descanses porque le tocaba a otra persona", relata Gina.

Costosa atención

Han pasado más de 20 años y la realidad en el Perú no ha mejorado. Cada terapia en una clínica privada puede costar 50 soles y generalmente son tres veces por semana; es decir, 600 soles al mes, asevera Milagros Huamán, fundadora de la asociación ¡Soy autista y qué!

Entonces, ¿puede una familia peruana de bajos recursos económicos acceder a ello? La respuesta es no. "Si bien el Estado tiene un presupuesto anual para personas con discapacidad, los ministerios no gastan ni el 60% de esto", precisa.

La hermana de Héctor y Adriano señala que una de las dificultades más grandes es que las personas con autismo no hallan empleo. Por eso recalca que el Ministerio de Trabajo debe hacer respetar la Ley 30150 que contempla cuotas laborales para personas con discapacidad. "En las empresas públicas el 5% de la planilla debe estar destinada a esta población y en las privadas, el 3%".