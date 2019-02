Arequipa: Entorno de Candia negó malos manejos en Alto Selva Alegre

El alcalde de Alto Selva Alegre, Samuel Tarqui, en la víspera, denunció que encontró un municipio con desorden administrativo e irregularidades. La respuesta del entorno ligado al anterior alcalde, Omar Candia, no se hizo esperar.

Su asesora, ahora en el municipio de Arequipa, María Antonieta Torres, señaló que los hechos advertidos por el nuevo burgomaestre son apreciaciones subjetivas y generalizaciones. Señala que hay un afán revanchista.

Uno de los mayores problemas hallados por la nueva gestión es que se encontraron comprobantes de pago sin visto bueno de las áreas usuarias. Torres admitió que, por la carga administrativa, pudieron no firmarse varios documentos, pero indicó que son temas de formalidad que el nuevo edil debió concluir.

La nueva gestión encontró servicios que aparentemente no se realizaron, pues no hallaron evidencia de la prestación. Para la asesora, se tendría que revisar todo el expediente de los servicios y determinar si no hay forma de verificar que se cumplieron. Pidió que se entregue la documentación a la Contraloría, para que evalúe si se cometió delito. El alcalde Tarqui señaló que así lo harían.

Obras e invasiones

Otro punto cuestionado por Tarqui fue que se aprobó una adenda que incrementó de 5 a 10 millones de soles el presupuesto para la construcción del sistema de seguridad en el distrito. María Torres señaló que la cifra varió porque el presupuesto inicial se aprobó en perfil, pero luego se hicieron mejoras de tecnología al expediente.