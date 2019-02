Los Olivos: ancianos de casa hogar serán desalojados

Treinta ancianos albergados en la casa hogar Esplendor, en el distrito de Los Olivos, serán desalojados en los próximos días, debido a que el dueño del inmueble está reclamando su propiedad.

La doctora Laura Castillo, quien fundó la casa hogar hace 16 años, contó que el propietario viene pidiendo desde hace poco más de dos años que el local le sea devuelto; sin embargo, no tienen a dónde ir.

“El dueño la está pidiendo desde el 2016. En realidad, ya debimos entregarla en enero, pero no ha sido posible. No es porque no queramos. Sabemos que tiene su dueño, sabemos que le corresponde, pero no tenemos a dónde trasladarlos”, manifestó.

Este centro de ayuda para personas de la tercera edad se levantó sobre un inmueble de Los Olivos, cuando fue puesto en alquiler. Laura Castillo fue la doctora que tomó la iniciativa de formarla.

La mayoría de los abuelitos que se alojan en el lugar se encuentran en el abandono. Solo tres de los treinta que viven ahí reciben visitas de sus familiares. Por ello, no pueden ser retirados a la calle.

“Algún milagro, alguna sorpresa, que venga el deseado lugar que tanto necesitamos y no estar con esa zozobra que tenemos que dejar cualquier día este lugar”, dice una de las ancianas.

Asimismo, Laura Castillo se animó a pedir ayuda a algún empresario. “De repente hay una persona o un empresario que tiene una casa que no la usa, que tiene abandonada o que simplemente está ahí, nosotros podemos darle un uso muy importante”, dijo a Latina.

El número de ayuda es: 990274852.