Asesino de Nicol: "en el fondo quería que me descubrieran para que me detengan y no matarme"

"El sábado la cité al hotel para hacer solucionar las cosas, desperdirnos y ser amigos. Yo sentía odio por todo lo que me había dicho por eso decidí matarla, antes de encontrarme con ella fui al mercado a comprar el cuchillo, lleve otra ropa para cambiarme por tres razones, porque hay cámaras en el hotel, el chico que atiende el hotel me conoce y también había sangrado. Soy la única persona de quién podían sospechar y en el fondo si quería que me descubrieran para que me detengan y no matarme", refiere entre bostezos Juan Álvarez Infantas (23) durante la entrevista psicológica practicada al ex enamorado de Nicol Flores Cuya (18), cuyo cadáver fue hallado al interior de un hotel en Pueblo Libre el pasado 17 de febrero.

Durante los 45 minutos de la entrevista, la escalofriante confesión del asesino confeso de Nicol dejó atónitos a los investigadores de la División de Homicidios de la Dirincri por la frialdad durante su ejecución y planificación al detalle.

Pericia psicológica descarta presencia de transtornos psicopatológicos como trató de hacer creer a las autoridades al internarse en un centro de salud mental.

"De acuerdo al peritaje, Juan Carlos Alvarez Infantas no presenta transtornos psicopatológicos, ni deterioro que impidan percibir y evaluar correctamente la realidad. Su nivel de información y bagaje cultural se encuentra acorde al grado de instrucción alcanzado (Superior completa). Es consiente de sus actos", refiere el documento 114/2019.

Sobre el manejo de sus emociones, señala que "utiliza la agresión y violencia frente a situaciones frustrantes, desconectándose de la sensibilidad ajena, de escasa empatía, indiferente y despreocupado por la vida humana".

Asimismo que "reacciona en función a la emoción del momento, llegando a desencadenar conductas sumamente violentas antes terceras personas y así mismo", como quedó demostrado en el intento de suicidio en un hostal en Ica.

Para despistar a la policía y evitar ser reconocido en las redes, se rapó el pelo y viajó hacia Chilca primero y luego a Ica, donde trató de autoeliminarse primero. Posteriormente fue detenido por la Policía tras lograr que el Juzgado de turno acepte el pedido de detención preliminar por 72 horas, cuyo plazo venció la tarde del jueves.

En horas de la tarde, Alvarez Infantas fue trasladado a la sede de la Sétima Fiscalía de Lima junto con todas las pruebas para que el fiscal sustente el pedido de prisión preventiva por el delito de feminicidio.