SuSalud investiga caso de niño operado en testículo equivocado en hospital de Minsa [VIDEO]

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) investiga la presunta negligencia del médico pediatra Daniel Simón Quispe Gutiérrez, acusado de operar el testículo equivocado de un menor de 9 años.

El hecho ocurrió en noviembre pasado en el hospital nacional Sergio Bernales de Collique en el distrito de Comas. El pediatra Daniel Quispe Gutiérrez operó al menor de 9 años porque tenía dolencia en el testículo derecho producto de una acumulación de líquido; sin embargo, la intervención se realizó en el órgano izquierdo, el cual no tenía problemas.

De acuerdo con el testimonio de la madre, Marlene Pereda, su hijo fue diagnosticado de una hidrocele (inflamación del escroto por acumulación de líquido) que comprometía el testículo derecho. Sin embargo, tras la operación se percató de que la intervención fue practicada en el órgano izquierdo.

En un video grabado por la madre del menor y difundido en un programa, se observa que el médico acepta ser responsable del error y dice que asumirá las consecuencias.

"Yo soy el responsable. Si hay que ir a la cárcel o pagar, yo soy el único responsable y asumo la consecuencia de mis actos [...] En 14 años de médico especialista nunca me pasó. Me he confiado de una promición que tenía un error, no es una excusa, es la explicación", dijo el médico en el video grabado por Marlene Pereda, madre del menor.

La madre del menor detalló que su hijo sufre de fuertes dolores en el testículo derecho, que le impiden tener una rutina normal.

Por la tarde, el niño fue internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN), donde recibe asistencia especializada y es preparado para una eventual cirugía.

Según los especialistas del INSN, la intervención anterior no le dejará secuelas ni afectará su fertilidad.