Ate: profesor es acusado de realizar tocamientos a niña de nueve años [VIDEO]

El profesor Edwin De La Cruz Baldeón (38) fue denunciado por realizar tocamientos indebidos a una alumna de nueve años al interior de un colegio en la zona de Santa Clara, el distrito limeño Ate.

La madre de familia contó a América Noticias que se percató del abuso sexual cuando su pequeña se negó a ir a la escuela. “Yo le pregunté. Le insistí y ella me dijo: ‘Mamá, el profesor me ha tocado. Me ha jalado fuerte, me ha sentado en su rodilla y me ha querido besar’”, contó la mujer.

La denunciante también acusó al docente de haber acosado a su otra hija de 16 años, cuando la adolescente iba a recoger a su hermana menor al colegio. Incluso, habría intentado acercarse a ella a través de las redes sociales.

Al enterarse de lo ocurrido con la pequeña de nueve años, los familiares de la menor agraviada golpearon al profesor. Incluso, también hubo un altercado con los parientes del denunciado. La PNP intervino y Edwin De La Cruz fue llevado a la comisaría de Santa Clara para realizar las investigaciones respectivas.

Sin embargo, pese a existir esta denuncia por tocamientos indebidos, el centro educativo apoya al profesor porque no tiene antecedentes penales. “La directora lo respalda al profesor porque dice que, mientras no se demuestre lo contrario, él es inocente”, finalizó la madre denunciante.