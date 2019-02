VES: sacerdote fue golpeado luego de intentar detener fiesta [VIDEO]

El sacerdote Miguel Ángel Montes, de la parroquia Cristo Resucitado de Villa El Salvador, denunció que fue víctima de agresiones cuando intentó detener una fiesta popular en la zona Grupo Residencial 13.

Montes contó a RPP que un grupo de personas viene realizando fiestas, todos los domingos, en una losa deportiva de la zona. La bulla que produce dicha actividad publica gran malestar en muchos vecinos.

“Hace varios domingos. Exactamente desde hace siete domingos, estas familias que viven cerca de la canchita del sector 13, donde queda también la parroquia, hacen estas fiestas chichas. El pasado domingo, la gente estaba cansada. Siempre llamamos al Serenazgo y la Policía pero no hacen absolutamente nada", detalló el padre.

El padre decidió acercarse personalmente al lugar de la fiesta y les reclamó para que detuvieran la fiesta. "Les dije que las familias del lugar estaban desesperadas por la situación. Me rodearon, me tiraron cerveza, me gritaron, me empujaron y me fui contra una pila de cajas de cerveza. Uno de ellos me agredió y me metió un puñete que me desvió el tabique”, agregó. Montes fue llevado al Hospital de Emergencias del distrito para ser atendido por dicha lesión.

El sacerdote recibió el respaldo de sus vecinos, quienes lo acompañaron a realizar la denuncia en el citado medio de comunicación. Montes también expresó que la losa no puede ser utilizada por los niños, pues las fiestas inician desde las 4:00 p.m. del domingo hasta las 6:00 a.m. del lunes.