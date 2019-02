Luis Acuy: “Estoy feliz de hacer historia”

Pirata pinta para cosas importantes, pues tiene un plantel de guerreros que no dan una jugada por perdida y luchan a más no poder con tal de hacerse de un buen resultado. Y si de identidad se trata, a este equipo le sobra, pues tiene varios jugadores chiclayanos a quienes no les pesa la camiseta y ­—por si fuera poco— el jugador que anotó el primer tanto del equipo ante Real Garcilaso, la tarde del lunes en Olmos, es de José Leonardo Ortiz. Sí, nos estamos refiriendo a Luis Acuy.

El habilidoso futbolista tuvo la gentileza de compartir su alegría con La República y evidenciar su seriedad para afrontar la campaña profesional del equipo.“Es una alegría inmensa haber anotado este tanto histórico, pues es el primer gol de Pirata en Primera. Esto me motiva para seguir trabajando en bien de mi equipo”, mencionó el destacado futbolista de 20 años de edad, hijo del exjugador de Juan Aurich, Alex Acuy.