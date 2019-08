Arequipa: Madre asesinada denunció a su pareja en dos oportunidades

Neybet Rivadeyra Silva había denunciado en dos oportunidades a su pareja Ángel Quispe Capera por agredirla, pero las medidas de protección nunca se le otorgaron. La mañana del lunes fue asesinada por Víctor Quispe Capera, quien la estranguló dentro de su vivienda en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa.

La historia de ambos siempre fue tormentosa. Por varios años vivieron juntos en Lima y hace cinco se mudaron a Arequipa. Neybet es natural de la capital y Ángel, que se desempeñaba como vigilante de una minera, del distrito de La Joya.

Tenían dos hijas y un menor que era de Neybet con otro compromiso. Según lo que cuentan los familiares del feminicida las discusiones entre ellos eran constantes, pues Víctor la acusaba de ser infiel y pedía que se fuera de la casa de su padre.

"En varias oportunidades me dijo que la botara, incluso me cuestionó como padre ¿Soy tu hijo o no? me dijo pero yo le decía que no podía sacarla de mi casa porque ella no tenía donde vivir ", contó Cecilio Qispe, padre de Víctor.

Esa vez, le recomendó a su hijo que arreglara el asunto legalmente y que acuda a un centro de conciliación o abogado para que se separen y nadie salga perjudicado, pero nunca le hizo caso.

Neybet no tenía donde ir, todos sus familiares estaban en Lima. Según las investigaciones la mujer viajaba a la capital cada vez que se peleaba con su pareja y regresaba porque se reconciliaban.

La situación habría comenzado a ser más tensa entre ambos las últimas semanas, pues una de las vecinas que entabló amistad con la víctima indicó que le había dicho que su pareja la amenazó con asesinarla si no se iba de su casa. También dijo que se escuchaban constantes gritos que mostraban que su relación no era saludable.

Las sospechas de infidelidad se habrían incrementado también porque el vigilante revisó los mensajes que Neybet se enviaba con otras personas en sus redes sociales y le reclamó.

Tras la discusión y en un forcejeo la asfixió con sus manos y la mató.