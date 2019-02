Metropolitano: Desde este miércoles 20 de febrero se podrá tramitar tarjeta escolar

Protransporte informó que desde este miércoles 20 de febrero, los padres de familia o tutores podrán renovar o adquirir por primera vez las tarjetas escolares del Metropolitano para que los estudiantes puedan beneficiarse del medio pasaje.

Los padres o tutores, acompañados de sus hijos, tendrán que acercarse a uno de los centros de atención de tarjetas del Metropolitano, ubicados en la Estación Central y los terminales Naranjal y Matellini, de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estos deberán llevar los respectivos documentos de identidad y la constancia de matrícula del estudiante.

El trámite de renovación de la tarjeta escolar no tiene costo alguno siempre y cuando la tarjeta anterior no tenga ningún desperfecto que pueda invalidarla al momento de hacer uso de esta en los torniquetes. En el caso de no ser así, se tendrá que adquirir una nueva por el precio de S/4,50.

Si bien el trámite puede realizarse desde este miércoles 20 de febrero, el beneficio recién se hará efectivo a partir de 1 de marzo. Con esta tarjeta la ruta troncal es de S/1,25 y S/0,25 en las rutas alimentadoras.

La tarjeta, que es de color anaranjado, es personal e intransferible. El prestarla o hacer uso de ella para hacer ingresar a un tercero generará que sea retenida y bloqueada hasta el próximo periodo académico.

La Municipalidad de Lima recomendó a los padres y tutores de los escolares no esperar hasta el último momento para realizar el trámite.