Alcalde de La Molina denuncia recibir amenazas de muerte

El alcalde del distrito de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ha denunciado haber recibido cerca de 50 amenazas de muerte de las barras bravas. Esto luego de haber anunciado que presentará una demanda de amparo ante el Poder Judicial solicitando una Medida Cautelar que ordene a la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) no entregar los permisos necesarios para la realización de eventos deportivos en el Estadio Monumental.

"Desadaptados me están amenazando de muerte. No hay que tener miedo, hay que definir, decidir. Por lo menos he recibido 50 amenazas, pero no voy a desistir", afirmó para Correo Paz de la Barra.

Este martes por la mañana, el burgomaestre estuvo en una concentración junto a vecinos de Ate y de La Molina en el Óvalo Huarochirí. El alcalde de Ate Vitarte, Erick Cuéllar, fue invitado, pero no asistió.

Álvaro Paz de la Barra agregó que cerrar la avenida Javier Prado es ‘‘un mecanismo de presión para que lo más pronto posible se instale una mesa ejecutiva’’. Él dijo que se debería definir ‘‘de una vez por todas el plan vial y de seguridad que garantice eficiente y efectivamente’’ el bienestar de los vecinos de su distrito.

El alcalde afirmó que el pedido de paralización provisional de eventos deportivos en el Estadio Monumental se debe a los disturbios, inseguridad ciudadana, así como atentados al patrimonio de las personas que viven en La Molina causados por los barristas.

"Los atentados contra el patrimonio de los vecinos, en su modalidad de pintas en paredes, ventanas rotas, puertas forcejeadas, robos y hurtos a los peatones y autos, han desencadenado en una depreciación progresiva del valor de las propiedades y en un clima de inseguridad e intranquilidad a gran escala. De la misma manera, las concentraciones pre y post partido de los malos barristas en las áreas verdes públicas (consumiendo licor y estupefacientes) del distrito focalizan un estado de emergencia distrital que tiene que ser atendido de manera enérgica y ejemplificadora", se puede leer en una parte del comunicado que está firmado por la autoridad edil de La Molina.