Sujeto que asesinó a su amigo: ‘‘No me arrepiento de nada’’ [VIDEO]

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un sujeto asesinó a su amigo a puñaladas mientras bebían licor el último domingo. Cuando la Policía le preguntó si es que se arrepentía de sus actos, el hombre dijo que no: ‘‘Yo no me arrepiento de nada’’.

Según un vecino que se encontraba en el lugar, ambas personas habían estado discutiendo y también estaban mareados. ‘‘Él se levantó y defrente el cuchillo se lo metió al pecho’’, afirmó para América el testigo.

El presunto responsable del asesinato fue identificado como Yovett Marlon Torres Lizana de 38 años de edad, mientras que su víctima como Edinzon Alberto Quispe Gómez de 21. Los dos estaban bebiendo en el inmueble del padre del joven.

El sujeto intentó escaparse; no obstante, los testigos lograron detenerlo. Cuando el personal de la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, se hizo presente para capturarlo, Torres Lizana puso resistencia.

‘‘Al ver a la Policía, de inmediato quiso agredir habiendo sido reducido y subido ya con grilletes al patrullero’’, afirmó el coronel Gilberto Castañeda, quien es jefe de la Divter Este I.

Una vez que el presunto asesino fue trasladado a la comisaría efectivos le preguntaron por qué había matado a su amigo. ‘‘Él quiso avanzarse conmigo, tuve que defenderme’’, afirmó el hombre. Asimismo, dijo que no se arrepentía de nada.

Los familiares de la víctima indicaron que esta no es la primera vez que ambos hombres pelean. Anteriormente, Quispe Gómez ya habría ameanzado a Torres Lizana de muerte con un cuchillo en mano.

El sujeto permanece detenido en la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, tras lo cual será puesto a disposición del Ministerio Público.