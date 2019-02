S.M.P.: Alcalde se pronuncia sobre ordenanza municipal de mototaxistas [VIDEO]

El alcalde del distrito de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, se pronunció sobre la ordenanza municipal que busca empadronar a los mototaxistas. Él dijo que la información que se ha estado manejando no es correcta y explicó que la medida no constituye la formalización de mototaxis no autorizados.

‘‘Esa información (la que está siendo manejada por conductores que brindan el servicio de mototaxi de manera formal) es equivocada. El Concejo Municipal de San Martín de Porres hace unos minutos ha aprobado una ordenanza municipal que busca el empadronamiento de los mototaxistas informales con fines de seguridad ciudadana porque obviamente tenemos una problemática en el distrito’’, afirmó Chávez Chiong.

La autoridad edil indicó que en el distrito se cuenta con 2,800 mototaxistas registrados de manera formal, mientras que alrededor hay cerca de 8,000 que circulan en la jurisdicción.

El alcalde dijo que existe una alta tasa de criminalidad ocurrida a partir de las mototaxis, motivo por el cual la Municipalidad de San Martín de Porres promovió la medida, ya que de esta manera se podrá conocer quiénes son los conductores, cuántos son y en donde están. Esto ayudaría a luchar contra la inseguridad ciudadana, indicó Chávez.

‘‘(...) pero también a partir de eso comenzar un camino hacia la formalización de lo informal porque nosotros no podemos desconocer qué está pasando en las calles’’, afirmó el alcalde.

Asimismo, aseguró que el proceso de fiscalización continuará siendo la misma. ‘‘Que no se crea que el empadronamiento constituye per se una formalización porque eso sería ilegal, eso sería indebido ya que tenemos normas técnicas que obligan a seguir todo un procedimiento para el registro y autorización de un mototaxista’’, aseveró el burgomaestre.