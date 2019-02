El valor de un atento saludo

¿Y tú ya saludaste hoy?

Perla Ordóñez Tanchiva, Mag. Direc. de Personas ESAN

El “Buenos días”, “Buenas Tardes” o “Buenas Noches” o simplemente un “hola”, un beso o un apretón de manos, pasan ya desapercibidos. Estas formas de saludar dependen de nuestra educación, formación, costumbre o del entorno o del estado de ánimo. Quizás por el ritmo de vida, sumados al estrés, la poca preocupación por el otro, el uso de auriculares o de redes sociales, todas estas distracciones nos hacen pasar como personas descorteses. Un saludo te tomará unos segundos y si se acompaña de una sincera sonrisa, mucho mejor. Enseñemos a los niños, jóvenes, familia, entorno, amigos a hacerlo. Enseñémosles con el ejemplo, ya que este pequeño gesto tiene un gran poder. ¿Y tú ya saludaste hoy?

La belleza del saludo

Karen Torres Sánchez , periodista.

Cada vez que veo a un “profesional”que no saluda, que les habla mal a sus compañeros de trabajo, que no dice “gracias”, ni “por favor”, confirmo que la educación no se compra en la universidad. El saludo es la primera muestra de cortesía que ofrecemos cuando se nos presenta a alguien o ingresamos algún lugar. Es importante, nos inculcan desde que empezamos hablar, es una costumbre cotidiana y sencilla que empieza en nuestra familia. Es una agradable sensación para el que lo recibe y una desagradable para el que es ignorado. En los detalles simples se conoce la calidad, educación y valores de las personas, empecemos ahora.