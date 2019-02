Puno: Acusan de discriminación a Aduviri por discusión con dirigente opositor [VIDEO]

El gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, parece no haber superado aún el trajín de la campaña política del año pasado. Y es que, al tener en frente a uno de los candidatos del movimiento opositor, Poder Andino, se rehusó a escucharlo y prácticamente lo marginó públicamente.

La incómoda escena se dio en una reunión que sostenía Aduviri con los representantes del distrito de Phara, en la que le exponían algunas necesidades del distrito y en general de la provincia de Sandia. Uno de los dirigentes se disponía a darle el pase a León Garrido Cáceres, presidente de la central de Barrios del distrito de Phara, cuando de inmediato el gobernador irrumpió al escuchar su nombre.

“Político esto es, Garrido ha sido un candidato político, o sea mejor entramos a una escena política hermano. Ha sido candidato por Poder Andino, suficiente”, dijo Aduviri.

Ante la sorpresa de todos, el excandidato del Movimiento Regional Poder Andino, se puso en pie y se dirigió al gobernador de Puno, indicándole que la campaña terminó el 9 de octubre y que ahora lo único importante es el desarrollo de la región y para él, más que todo, de la provincia de Sandia.

“Creo que los temas políticos ya fueron, ahora empieza una nueva etapa tanto para usted como para nosotros como ciudadanos”, Garrido prosiguió argumentando las necesidades de la provincia y bastó que le dijera que se ponga en los zapatos de los dirigentes para que Aduviri vuelva a atacar.

“Pero hermano yo no estoy sentado, me has visto caminando, paseando. Tienes temas políticos, en tus redes hemos visto lo que publicas, es político”, le respondió al dirigente.

En ese momento, el militante de Poder Andino, lo acusó de discriminación y le recalcó que él estaba presente en la reunión para ver los temas del pueblo, mas no por roces políticos. “No confundamos la situación, así como hemos venido el año pasado a hablar con el señor Luque, igual ahora. Yo en ningún momento he venido con esa intención (roces), sino al contrario, a aportar y comunicar las necesidades del pueblo", finalizó.

Poder Andino y la agrupación política Movimiento de Integración Regional (Mi Casita), mantuvieron una fuerte riña durante las elecciones regionales y municipales del año pasado. En ese tiempo, Walter Aduviri permanecía en la clandestinidad por tener una condena de 7 años por haber encabezado los disturbios durante el aimarazo en el 2011, mientras la Corte Suprema de Justicia evaluaba su recurso de casación. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones admitió su postulación.