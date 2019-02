Inquilino ebrio lanza del segundo piso a dueño de casa en Huaral [VIDEO]

El dueño de una casa en Huaral fue lanzado desde el segundo piso de su vivienda por su inquilino, de nacionalidad venezolana. La PNP trasladó al extranjero a la comisaría del sector.

La pelea entre ambos hombres se inició porque el extranjero Ramón Atilo Gonzales Silva (24) celebraba su cumpleaños bebiendo alcohol al interior de la casa. Eso no le gustó al propietario del inmueble David Vadillo Carrasco (53), quien fue a hablar con su inquilino. Sin embargo, ambos hombres se agarraron a golpes hasta que Vadillo terminó herido por la fuerte caída.

Personal del Serenazgo de Huaral llegó al lugar para ayudar a trasladar al dueño de la vivienda a un hospital. El venezolano, aún con signos de ebriedad, también ayudó. Familiares y amigos del agraviado pidieron a las autoridades que lo resguarden para que no escape.

Por su parte, Gonzales trató de explicar lo que sucedió. “Yo tengo mi moral y no me voy a ir a ningún lado. El señor llegó hablando y me dice: 'tú no puedes beber porque yo soy el dueño', yo le dije que estaba cumpliendo años cuando me zampó el coñazo [...] En lo que él me empujó para darme el coñazo, yo me fui y él se fue conmigo, pero yo caí encima de él", contó Ramón Gonzales a un medio local.

Mientras que un familiar del herido, quien pudo presenciar parte de la gresca, dio otra versión. “Hemos ido a ver y David estaba ensangrentado. David ya se iba a salir [de la pelea] porque los estaban separando. El hombre ha venido y lo ha aventado del segundo piso", comentó una joven.