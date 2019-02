Región Puno no tiene información verídica sobre los bienes que posee

La oficina de Bienes Regionales del Gobierno Regional de Puno sorprendió a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SNBN). Esta instancia regional le envió un inventario del año 2017 sobre sus Activos Fijos con sus respectivos costos y montos depreciados.

El documento no tendría nada de malo si no fuera porque su información no está acorde al informe del inventario del 2016. Los hechos se registraron en la gestión del exgobernador regional Juan Luque.

La Acción Simultánea de Control Institucional del Gobierno Regional determinó que la información del inventario 2017 no sería verídica. Los montos y los bienes registrados no tendrían base de comparación con el año anterior. Esto porque desde el 2007 el gobierno regional no hace un registro serio con las exigencias que establece la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales.

La carencia de un inventario quedó evidenciada en el informe de control. Desde el 2015, el jefe de la Oficina de Bienes Regionales, Mauro Gómez Cutipa, dirigió oficios a varias instancias regionales demandando presupuesto. Pidió S/ 85 200 para hacer una catalogación seria. Pero nunca atendieron su pedido.

Aun así, se efectuó un inventario con serias deficiencias. Además se halló sospechosos montos subvaluados. Según el informe 05-2018 de Control Institucional, varios bienes muebles tienen el costo de S/1. En otros bienes del 2017, sus costos no guardan relación con los montos reales, según fichas. Según fuentes de OCI de la Región, se hizo un inventario sólo para cumplir con la SNBN. Se abrirá sanción administrativa por información falsa.