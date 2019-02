Nickoll Arrasco: una vida marcada por la desgracia

Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo tenía 20 años cuando fue hallada sin vida en una vivienda desocupada, en Chincha. La joven, madre de tres niños, había sido drogada y abusada antes de ser ultimada a golpes.

Pero la tragedia empezó antes. La vida que llevaba preocupaba a sus familiares. “Yo chocaba mucho con mi sobrina porque no me contaba nada. Le preguntaba dónde iba o con quién salía y se enojaba. Pero yo lo hacía porque me preocupaba. Nunca me decía en qué andaba”, resalta su tía Hilda.

Y es que para Hilda las señales de peligro eran claras: Nickoll había abandonado el colegio hacía ocho años, pasaba mucho tiempo fuera de casa y se juntaba con gente de mala reputación. La joven necesitaba ayuda. "Lamentablemente, la ayuda nunca llegó".

Marcada por el infortunio

La vida de Nickoll Dayanne nunca tuvo un rumbo. Hija de padres separados y criada en medio de limitaciones, tuvo hijos en tres distintos compromisos. No aprendió ningún ofició ni trabajó de manera formal, relatan sus amigos.

Michelle, una de sus amigas del barrio Techo Propio, donde nació y creció, asegura que solía pasar la mayor parte del tiempo en las calles, con chicas de su edad o yendo a bailar, con amigos mayores que ella.

En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá Ysela Barrionuevo Palacios (44), quien incluso la denunció una vez por unas supuestas agresiones que recibió.

Nickoll era una joven vulnerable y ello se debía a la inestabilidad familiar, señalan sus vecinos. Sus padres se separaron cuando ella era aún pequeña. "Fue dramático para Nickoll y para su papá, pues él nunca pudo manejar la situación".

A los 13 años salió embarazada y a los 14 tuvo su primera hija. A los 18 años ya registraba denuncias por robo, por tener drogas y agredir a una vecina.

Y todo ello como consecuencia de la violencia familiar que vivió desde niña.

Nickoll necesitaba ayuda y nunca la pidió y tampoco nadie se la ofreció.

En los días previos a su muerte había sido vista cerca a una casa de la zona de Mejilloneros donde fue hallada el domingo 10 de febrero.

¿Quién la asesinó?

A Nickoll la mataron con violencia y hasta ahora los detectives a cargo del caso no determinan las razones. Sin embargo, siguen algunas pistas que les permitirán, según señalan, identificar y al asesino y sus cómplices.

Los agentes están convencidos de que Nickoll no solo conocía a sus agresores, sino que además fue al lugar por decisión propia.

"Al llegar allí probablemente la drogaron y quisieron abusar de ella y al resistirse, la golpearon para que no los delate".

La última vez que la vieron con vida fue la tarde del sábado 9 de febrero en la Urb. El Rosedal, en Pueblo Nuevo, a bordo de un automóvil de color negro conducido por un hombre.

Algunos policías y miembros del serenazgo aseguran que desde hacía tres meses veían a Nickoll limpiando lunas de carros en la avenida 28 de Julio, a un costado de la comisaría de Chincha.

Lo hacía junto a una pareja de venezolanos a quienes conoció en el centro de la ciudad. Ellos han desaparecido del lugar desde el día en que fue hallado el cuerpo de Nickoll en una casa deshabitada del jirón San Rafael y Nueva Esperanza, en el distrito de Grocio Prado.

En casa abandonada

"Todo indica que los autores del crimen serían personas adictas al consumo de pasta básica de cocaína, que utilizaban ese inmueble de propiedad de Nilda Torres Villa como fumadero y lugar de reunión de gente de mal vivir", asegura un oficial PNP.

Moisés Torres, padre de Nilda Torres, dice que el viernes entró a la casa y no encontró a nadie. El domingo, cuando volvió, se dio con la horrenda escena: "Vi un tacho de donde sobresalían los miembros inferiores. Fue horrible", relata.

Nickoll tenía varios tatuajes en el cuerpo, pero resaltaban los de Luana Valentina, su hija.

Otra de sus amigas, una joven colombiana que radica en Barcelona, España, señaló a través de cuenta en Facebook que quiso ayudarla a salir de ese mundo. "Nickoll trató de hacerlo en una oportunidad, pero no le alcanzó para sobrevivir".

Por el caso aún no hay detenidos. El único sospechoso, Víctor Andrés Guerrero Luhing (40), juró inocencia. "No tengo nada que ver con esta historia. No fui yo, fueron otros", aseguró en la Fiscalía de Chincha.