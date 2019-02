“Ser policía es más que combatir el crimen, es servir”

Una injusticia lo hizo conocido en todo el país y su excarcelación marca un camino de esperanza para otros policías.

El suboficial de tercera PNP Elvis Miranda Rojas nunca imaginó que aplicar el procedimiento policial en auxilio de una víctima de robo le costaría su libertad y encendería la polémica sobre el proceder de jueces y fiscales en la lucha contra la delincuencia en Piura.

"Cuando estaba en la escuela, un instructor nos decía que estábamos expuestos a muchas cosas. Una es perder la vida, como pasó con mi colega (Anner) Luzón, y otra es ser privado de nuestra libertad. Pero nunca imaginé que sería por cumplir con mi servicio. Quizás se pueda entender cuando hayas hecho mal o infringido la ley", señala Elvis Miranda al evocar ese 19 de enero, día en que se hizo efectiva su reclusión.

Días difíciles

Durante su internamiento en el penal Río Seco, en Piura, Elvis enfrentó días de depresión pues no estaba acostumbrado a estar separado de su familia. En ese tiempo se perdió las primeras palabras que pronunció su hija.

"A pesar que me encontraba en una situación triste y deprimido trataba de darle fortaleza a mi madre que estaba afuera luchando. Fueron días difíciles en los que me perdí algunas palabras que mi hija pudo pronunciar, como "dame". Cuando le preguntaban por su mí respondía "no ta", pero bueno, gracias a Dios ya pasó, me reintegré a mi Policía y voy a comenzar a trabajar", asegura .

Ser pnp es un servicio

Miranda es un convencido de que la función de un policía va más allá de solo atrapar delincuentes. "Es, ante todo, brindar un servicio a la ciudadanía en lo que necesiten".

"Ser policía significa servir a la ciudadanía en todo sentido. No es solo el que va intervenir algún ilícito, un accidente de tránsito o una investigación, eso no es todo en la Policía. Nosotros en la comisaría hacíamos acciones cívicas, íbamos a un caserío donde, con el apoyo de todos los que pertenecían a la comisaria, realizábamos la compra de juguetes, comida para hacerles llegar a la ciudadanía, les decíamos que la Policía está con ellos y que necesitamos de su apoyo para realizar nuestra labor y erradicar la delincuencia", refiere en tono serio.

Y pese a que en un comienzo sus padres no estuvieron de acuerdo con su decisión de ser Policía por ser el norte una zona convulsionada por la delincuencia, apoyaron a Elvis a ingresar junto a su hermano menor con quien integró la promoción "Centinelas de la Ley".

El tiempo les demostró a Lucy Rojas y Ronal Miranda que no se equivocaron.

Una de sus intervenciones que más recuerda Elvis se dio durante un servicio de patrullaje en la jurisdicción de Tacalá, considerada zona roja y la más convulsionada en Piura.

Junto a otros efectivos PNP ayudaron a una anciana a recuperar los 25 chivos que le habían robado. Incluso los llevaron de vuelta hasta su corral.

"Se puso a llorar muy agradecida con nosotros, nos abrazó y esas acciones son las que te hacen sentir bien, sentir que puedes ayudar a la ciudadanía en cualquier cosa que necesite, no solo persiguiendo el crimen, en cualquier sentido la Policía está para ayudar", agrega.

"Soy pnp siempre"

Lejos de aminorar sus convicciones altruistas, su reclusión en un diminuto cuarto en el penal Río Seco ha reforzado su deseo de estudiar Derecho para ayudar legalmente a otros policías que, como él, deben afrontar un proceso judicial por cumplir su función.

"Pese a que estuve aislado, nunca dejé de ser policía y se reforzó mi idea de estudiar Derecho y asimilarme en el área defensa legal de la PNP para ayudar a los demás colegas que en algún momento se van a encontrar en la misma situación que yo", precisa.

Antes de reintegrarse a sus labores policiales en su natal Piura, el suboficial Elvis Miranda disfruta de su libertad en las calles del Cercado de Lima, a donde llegó hace unos días junto a su esposa e hija para agradecer el apoyo del ministro del Interior, Carlos Morán, y del comandante general de la Policía, José Luis Lavalle. Está agradecido con ellos y con el país.❖

