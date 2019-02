"La oligarquía de Arequipa tuvo control sobre extensos terrenos de Puno"

El ingeniero agrónomo René Roque Díaz presentó su libro Historia, apuntes de la actividad agropecuaria. Desafíos en el departamento de Puno. Una lectura obligatoria para replantear el problema del agro y ganadería en Puno.

¿Cuáles son las características de la producción agrícola del altiplano?

La papa fue domesticada en el altiplano. Asimismo, destacamos en quinua. En ambos productos, nuestro repunte es porque nuestra producción es orgánica con métodos prehispánicos. Ahí están los andenes. Ahí está la Chaquitaclla. Lo propio sucede con los auquénidos. El manejo y domesticación tuvo sus orígenes en el altiplano puneño.

¿Por qué le da mucho mérito a los hacendados en el fortalecimiento de la actividad agrícola y ganadera?

Porque tenían capacidad productiva. El pasto peculiar del altiplano también permitía la crianza de ovinos. Otro aspecto es que los hacendados, que eran de familia arequipeñas, tenían bastante apoyo del gobierno de turno. Ahí está la familia Nájar, López de Romaña, Rey de Castro. Muchos de ellos eran parte del Club Nacional de Lima. Tenían injerencia en los gobiernos de turno y crearon una ganadería excelente de exportación.

¿Y cuál fue el aporte de los campesinos?

Ellos tuvieron una participación en la fibra de alpaca. Ahí no se metieron los hacendados.

Pero siempre supeditados a los hacendados.

Eso es innegable. Hubo muchos abusos y explotación que están documentados.

Usted deja entrever que Arequipa creció comercialmente gracias a Puno.

Y no miento. Con la llegada del tren, se fortaleció la saca de la lana de Puno. La oligarquía de Arequipa siempre estuvo manejando grandes terrenos en Puno. La lana de Puno se iba al puerto de Matarani y de ahí a los puertos de Inglaterra. Esa riqueza no se instaló en Puno, sino en Arequipa. Ahí se hicieron las fábricas de calzados, de cueros, etc. Eso se mantiene hasta la actualidad.

Después de la Reforma Agraria, se reivindicó al campesino, pero asegura que se perdió lo que era Puno en cuanto a ganadería y agricultura. ¿Por qué?

Porque los ganaderos, en una actitud de revanchismo, mataron o vendieron a sus mejores reproductores. Los hacendados no pensaron en Puno. No pensaron que con la reforma iba a cambiar toda la estructura social, económica y política de Puno.

¿En la actualidad cuál debería ser la nueva mirada de la agricultura y ganadería en el altiplano?

El agro está parcelado. Eso debe llevar a pensar en seguridad alimentaria porque la producción sigue siendo orgánica. Con esa misma mirada hay que ver la ganadería.