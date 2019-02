Continua la polémica por ruta de la Parada de los Carnavales en Juliaca

La discusión por cuáles serán las calles por donde pasará la Parada Folclórica en los Carnavales de Juliaca, se repite este año. Pese a que no faltan muchos días para el gran evento, autoridades y la Federación de Arte y Cultura (FEDAC) se encuentran enfrentados debido a que no logran ponerse de acuerdo respecto a las calles por donde pasarán los danzarines.

En la última reunión que tuvieron en el municipio de San Román, la Comisión de Carnavales propuso que la Parada pase por la avenida Andrés Avelino Cáceres. Argumentaron que la vía es más apropiada para la actividad y daría mayor comodidad a los asistentes.

Al respecto, el presidente del FEDAC, Edwin Torres, aseveró que las agrupaciones que participarán en la festividad no están de acuerdo con esta postura. Por el contrario, manifestó que la zona propuesta no cuenta con las condiciones adecuadas debido a que no se han implementado servicios higiénicos ni iluminación. Por ello, propuso como escenario la vía alterna de la autopista Mártires 4 de Noviembre.

A raíz de la disputa, autoridades y miembros del FEDAC se reunirán nuevamente el próximo 18 de febrero. En este encuentro, los integrantes de la Comisión de Carnavales tendrán que informar sobre los avances que se están dando para que las calles propuestas estén preparadas para la efervescencia del Carnaval Juliaqueño.