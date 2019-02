La valentía de Marleni Odar la salvó de morir quemada por expareja

Su decisión de no ser una víctima más en las estadísticas de feminicidio y confrontar a su agresor le salvó la vida a Marleni Vanessa Odar Pastrana, quien ayer estuvo a punto de ser quemada por su expareja Eduardo Benigno Reyes Guzmán, de 45 años.

Fue luego de sostener una riña en su tienda de abarrotes ubicada en el asentamiento humano Belén, en la Segunda Zona de Collique, en Comas.

"Vi que tenía una botella de plástico con un líquido rosado. Luego vi que echaba parte de ese líquido a la puerta y luego me lanza en el rostro. Ahí me doy cuenta que era gasolina, pero no fue hasta que vi que intentaba sacar un fósforo para prender un papel que me abalanzo sobre él y empiezo a pedir ayuda a mis hermanos y vecinos para agarrarlo", relata Marleni horas después de la traumática experiencia que la llevó a un hospital.

años de violencia

El intento de feminicidio perpetrado la noche de San Valentín por Eduardo Reyes es solo un capítulo más en la historia de maltratos que durante años soportó Marleni Odar hasta mayo del 2018.

La víctima cuenta que en cierta ocasión le asustaron los crueles comentarios que Eduardo Reyes hizo sobre Eyvi Ágreda, la joven que fue quemada en un bus de transporte público en Miraflores, justificando el proceder de Carlos Hualpa e incluso amenazándola con actuar igual.

Esa actitud la llevó a tomar conciencia del peligro que ella y sus tres hijas corrían y procedió a denunciarlo por violencia familiar y solicitar medidas de protección ante la comisaría de Familia de Collique, en Comas.

"El juez me dio medidas de protección luego de varios años de violencia y le prohibió concurrir a mi domicilio en estado de ebriedad", precisa Marleni, quien guarda el documento firmado por el juzgado especializado de Familia de la Corte Superior de Lima Norte.

Por la tarde, en tanto, el fiscal Jorge Cadenillas Espinoza, de la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, abrió investigación preliminar por tentativa de feminicidio a Eduardo Reyes, quien permanece detenido en Comas.

QUEMA A ESPOSA E HIJO

Lejos de ahí, en Celendín, Cajamarca, la Policía detuvo a Manuel Revoredo Espinoza (34), quien es acusado de lanzarle una olla de agua hirviendo a su pareja, Ermelinda Díaz Rojas (33), y su hijo de 4 años, tras sostener una discusión en el mercado Adolfo Aliaga de esa ciudad. Madre e hijo resultaron con quemaduras.❧