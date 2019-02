Tinder vs. San Valentín

Elvis Vizcarra . Director creativo de Goma de mascar

Esta semana se celebró San Valentín, una de las festividades más valoradas por marcas y empresas como oportunidad de ingresos. Sin embargo, no todas lo hacen a costa de acciones que favorezcan al verdadero amor. Este es el caso de Tinder, la red social de citas cuyo 42% de usuarios ya están casados o tienen pareja.

Según un estudio elaborado recientemente por el portal Mi Media Manzana (también para encuentros ocasionales), este porcentaje aplica a los 60 millones de usuarios de la plataforma, que hacen alrededor de 26 matches por día y de los cuales se generan 1.5 millones de citas por semana.

Lo curioso es que según el portal Latamclick, un 54% de los usuarios de Tinder indica que está soltero, mientras que solo un 12% confirma que está en una relación. Su informe detalla además que el público mayoritario de la plataforma (36.7%) tiene entre 25 y 34 años, seguidos de los usuarios de 35 a 44 (31.1%), 18 a 24 (17.6%), 45 a 54 años (9.1%), entre otros.

En el caso de nuestro país, Mi Media Manzana detalló que existen más de 5 millones de personas que se encuentran solteras y sus edades fluctúan entre los 20 y 55 años.

Volviendo a ese 42%, es necesario destacar que todos esos usuarios que buscan “aventuras” no siempre logran concretarlas, pues según investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Noruega (NTNU), estos no tienen más relaciones sexuales que una persona que no utiliza la app para citas.

Otro de sus descubrimientos, publicado en el portal informativo Science Direct, tras realizar una encuesta a estudiantes sobre el uso de redes sociales y su comportamiento sexual, fue que aquellos que usan Tinder están más interesados en relaciones de corto plazo con actividad sexual, que solo en sexo casual.

Aun así, es necesario decir que en Tinder también se han entretejido historias bonitas de amor. Por ejemplo, entre los testimonios de la App Store, se cuenta la relación de Alana Duran y Lori Interlicchio, quienes tras un año de conocerse en la plataforma y hacerse pareja, tomaron una gran decisión: Lori le donó un riñón a Alana y le salvó la vida.