Piura: Pescadores artesanales exigen al Gobierno aplicar la ley para acabar con la pesca ilegal

Dirigentes de organizaciones gremiales que representan a más de 12 mil pescadores artesanales que operan en el norte del país, expresaron su preocupación por la aparente inacción de las autoridades del Ministerio de la Producción, Fiscalía de la Nación y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, quienes –según aseguraron– no estarían ejecutando ninguna acción para combatir la pesca ilegal que en las últimas semanas se ha incrementado indiscriminadamente en esta zona del país, de donde se extrae más del 60% de las especies marinas que consumen las familias a nivel nacional.

Es importante indicar que en el mes de setiembre del año pasado, el presidente de la República Martín Vizcarra promulgó el Decreto Legislativo 1393, norma que establece acciones de interdicción con la finalidad de combatir las actividades ilegales en pesca y las relacionadas a ellas para contribuir a garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

No obstante, la referida norma no estaría siendo aplicada como corresponde. José Milthon Delgado Mego, presidente de la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo – Paita (AAARCUDIPA), explicó que el Decreto Legislativo 1393 no se cumple “por tener algunos vacíos legales.

“Es contradictorio, es preocupante, porque el espíritu, el corazón de esta norma era lo que todos anhelábamos: cancelar o paralizar la construcción ilegal de embarcaciones y la existencia de astilleros ilegales. En principio eso no se ha cumplido. El Ministerio de la Producción es el principal responsable. La Dirección de Capitanía y el ministerio de la Producción tienen que hacer prevalecer su autoridad y cuanto antes terminar con esto porque si no cuál es el objetivo de la norma”, agrega Delgado.

Por su parte, representantes de la empresa Maestranza Naval, consultora en temas marítimos, pesqueros y portuarios, consideran que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad perteneciente al Ministerio de Agricultura, “debe intervenir porque los astilleros ilegales vienen utilizando madera ilegal en la construcción de embarcaciones.

“El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Defensa a través de la Capitanía de Puerto, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Ambiental y Serfor que es la encargada de investigar el origen de la madera que utilizan los astilleros, tienen que aplicar la norma que es clarísima”, sostiene la consultora. Y agrega: “Hay una inacción de la Fiscalía. Falta operativos conjuntos de las cuatro entidades responsables”.

En tanto, la abogada Karina Zarbe, del equipo legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), comparte la opinión de Maestranza Naval. “En realidad Serfor a la fecha tiene competencias para participar en estos operativos, cuando se verifica la existencia de un producto forestal para la elaboración y construcción de embarcaciones, que es el caso de las naves artesanales”, sostiene la especialista.

Zarbe señala, además, que la ley de interdicción prevé que se podría hacer acciones de descerraje, destruir los equipos que se encuentren en un astillero, así como hacer el desguace de las embarcaciones que se encuentren allí. “Sin embargo, estas acciones de construcción y el hecho de operar un astillero ilegal, es una sanción administrativa, y para que pueda ejecutarse una interdicción en estos espacios, es necesario que estas conductas sean tipificadas como un delito”, afirma la especialista de SPDA.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo – Paita, afirma que desde octubre del año pasado, ante la exigencia de los pescadores artesanales, tanto las autoridades regionales como el ministerio de la Producción iniciaron acciones para formalizar a todas las embarcaciones pesqueras de Piura. Las dos primeras etapas han concluido, dejando en evidencia y plenamente identificadas a las embarcaciones ilegales.

Sin embargo, la inexplicable demora de la Capitanía de Puerto y de la cartera de la Producción para publicar la lista oficial de las embarcaciones formalizadas y las que están en vía de formalización, impide a otras autoridades, como la Fiscalía Ambiental, iniciar acciones inmediatas para combatir a los ilegales.

Es por esta razón, según el dirigente de los pescadores artesanales José Milthon Delgado Mego, en la actualidad gran parte de la actividad pesquera está paralizada.

“Los precios han caído, específicamente acá en Paita y Bayovar. Donde estamos vemos embarcaciones hasta de 40 toneladas pescando el recurso pota, cuando la Ley General de Pesca solo autoriza a embarcaciones hasta de 32.6 toneladas. La Capitanía no actúa, la Fiscalía no actúa.